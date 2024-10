Massimiliano Caldi dirige il Famila Concert dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Pilar Policano (violino)

BARI - Venerdì 25 ottobre alle ore 18:00, il Teatro Petruzzelli ospiterà un nuovo appuntamento della serie, diretto dal maestro, con la giovane e talentuosa violinistacome solista. Il programma prevede una selezione di celebri opere della tradizione classica: l'di Wolfgang Amadeus Mozart, ilin mi minore di Felix Mendelssohn-Bartholdy, e ladi Franz Joseph Haydn.

Massimiliano Caldi: un direttore di prestigio internazionale

Nato a Milano nel 1967, Massimiliano Caldi vanta una carriera internazionale di grande prestigio. Diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, ha una lunga esperienza nel repertorio classico e nella valorizzazione di opere meno conosciute dell'Ottocento. Caldi ha conquistato il primo premio assoluto del Concorso "G. Fitelberg" nel 1999, e ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui Direttore Principale della Filarmonica dei Precarpazi "A. Malawski" di Rzeszów dal 2017 al 2022 e Primo Direttore Ospite della Filarmonica Polacca Baltica "F. Chopin" di Gdańsk. Il maestro ha anche un'importante esperienza accademica, avendo conseguito un dottorato con una tesi sulla "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni e insegnando al Conservatorio "B. Marcello" di Venezia dal 2022.

Pilar Policano: una stella emergente del violino

La solista della serata, Pilar Policano, è una giovane violinista nata a Buenos Aires nel 2007. Nonostante la sua età, ha già un curriculum impressionante. Ha iniziato a suonare il violino a soli sei anni e, nel 2022, si è trasferita in Austria per continuare i suoi studi presso l'Università di Arte e Musica di Graz. Pilar ha vinto numerosi concorsi internazionali, tra cui il Grand Prix al V Concorso Internazionale di Violino Yankelevitch e il primo posto al Concorso Internazionale di Violino di San Pietroburgo.

Nel corso della sua giovane carriera, Pilar si è già esibita in alcuni dei teatri più prestigiosi al mondo e ha collaborato con artisti di rilievo. Nel 2023, ha suonato in occasione della visita di Papa Francesco in Ungheria. Attualmente, è allieva del celebre violinista Itzhak Perlman presso la Perlman Music Program Summer School di New York. Suona un violino Horacio Piñeiro New York 2013 “Lord Wilton” e un arco Eugene Sartory, prestiti generosamente sostenuti da Wolff Violins Vienna.

Il concerto promette di essere un'occasione unica per ascoltare grandi opere del repertorio classico, eseguite da un'orchestra prestigiosa e da una giovane promessa del panorama musicale internazionale.