Schianto a Capurso, 5 feriti nello scontro allo svincolo per la SS100

BARI - Grave incidente a Capurso, in contrada Marrone, nei pressi dello svincolo per la SS100. Nella mattinata di oggi, una Peugeot, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe imboccato la strada contromano, finendo per scontrarsi violentemente con un’altra auto in transito.Il bilancio dell’incidente è di cinque feriti, tra cui due ragazzi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco per prestare assistenza ai coinvolti e mettere in sicurezza l’area.Le autorità sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.