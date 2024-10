Taranto, otto milioni di euro per la sicurezza idraulica: inizia la riqualificazione del quartiere 'Salinella'

TARANTO - Nell’ambito del piano strategico finalizzato alla realizzazione di opere di efficientamento, rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’area urbana, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella zona del quartiere "Salinella" dove hanno preso il via importanti interventi per migliorare la sicurezza idraulica del territorio, i primi di questa portata mai realizzati in Puglia. - Nell’ambito del piano strategico finalizzato alla realizzazione di opere di efficientamento, rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’area urbana, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella zona del quartiere "Salinella" dove hanno preso il via importanti interventi per migliorare la sicurezza idraulica del territorio, i primi di questa portata mai realizzati in Puglia.





"Questi lavori, il cui importo complessivo è pari ad 8 milioni di euro e che mi sento di definire strategici, rappresentano un passo fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini -ha dichiarato il sindaco Melucci a margine della visita effettuata nel cantiere-. Si tratta di un’opera che, mai realizzata prima d’ora, punta ad ottimizzare la rete di drenaggio e collettamento delle acque piovane e meteoriche, in un'area storicamente soggetta a eventi di allagamento, migliorando la gestione delle acque e prevenendo i rischi legati al dissesto idrogeologico. Da parte della nostra Amministrazione c’è il massimo impegno per risolvere problemi datati e per elevare la qualità della vita nel quartiere Salinella, che in tal modo sarà messo nelle condizioni strutturali ideali per ospitare presso i suoi impianti sportivi i prossimi Giochi del Mediterraneo 2026".





"Nel ringraziare il Commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, la Regione Puglia, ASSET, l’AQP - ha proseguito il primo cittadino-, desidero evidenziare che quest’opera si iscrive in un’agenda di forti interventi per un quartiere che in precedenza tutti avevano trascurato. Non soltanto queste opere di mitigazione del rischio idrogeologico sono le più imponenti ed importanti mai realizzate in Puglia, ma si aggiungono ad altri interventi strutturali che cambieranno il volto di questa area periferica cittadina. Il riferimento è al Parco della Salinella, al Centro di raccolta pneumatica di rifiuti che andrà in esercizio nel 2025, agli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo (per i quali è propedeutica la sicurezza idraulica), alla Tangenziale Sud, il cui secondo lotto sarà consegnato alla fine di questo anno. Tutti elementi di valore che riqualificano un quartiere importante della città, un quartiere che sicuramente vedrà moltiplicate le ricadute economiche e la qualità della vita nei prossimi anni grazie all’adeguamento delle sue infrastrutture alle normative attuali".





Gli interventi la cui conclusione è prevista entro il 2025, saranno localizzati nelle arterie principali del quartiere Salinella. Siccome si tratterà di opere importanti, proprio per minimizzare gli inevitabili disagi che l’esecuzione dei lavori comporterà, l'Amministrazione comunale attraverso un’ordinanza sindacale ha già posto in atto una serie di azioni, tra cui il coordinamento con la Polizia Locale e l'informazione preventiva alla popolazione residente, oltre a predisporre misure volte a ridurre l'impatto ambientale e il disturbo al traffico veicolare.