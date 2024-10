Halloween ad Alberobello con la Famiglia Addams: una serata da brivido il 31 ottobre

Programma della serata:



• Ore 19:00: Accoglienza con un allestimento da brividi, tra zombie, fantasmi, scheletri e zucche, accompagnati da suoni spaventosi.



• Ore 19:30: Truccabimbi ‘spooky’ con Mercoledì Addams, foto mostruose con il Cugino Itt, e l’incontro con il Trampoliere Horror che riserverà dolcetti o scherzetti.



• Ore 19:45: Spettacoli a tema, tra cui:

• Morticia con uno spettacolo di fuoco tenebroso,

• Gomez e le sue bolle giganti e di fumo,

• Zio Fester con uno show di magia stregata.



Valeria Sabatelli, Assessora alle Manifestazioni, ha commentato: “Questa festa, importata dagli Stati Uniti ma radicata anche nella nostra tradizione, rappresenta un momento di gioia per le famiglie. Siamo orgogliosi di offrire iniziative che coinvolgano grandi e piccoli.”



L’evento promette una serata di puro divertimento, in cui horror e allegria si incontreranno per creare ricordi indimenticabili. “Vi aspettiamo ad Alberobello, che per una sera sarà la nostra casa,” conclude la Famiglia Addams.

ALBEROBELLO - Il 31 ottobre 2023, in Piazza del Popolo ad Alberobello, si terrà un evento imperdibile per festeggiare Halloween in un’atmosfera da brivido. Dalle 19:30, la famosa Famiglia Addams sarà la protagonista di una serata dedicata a grandi e piccini, con accesso gratuito e tanto divertimento.