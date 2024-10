Sequestro di 800mila euro a Corato: azienda di gestione rifiuti sotto indagine per smaltimento illecito

BARI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Gruppo Carabinieri Forestali di Bari hanno effettuato un importante intervento, dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo urgente emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani. Nella giornata di ieri, è stato sequestrato un complesso aziendale di una società che opera nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani a Corato, il cui valore si aggira intorno agli 800mila euro.Il sequestro è stato motivato da gravi criticità riscontrate nello stoccaggio di carta e cartone. Le indagini hanno portato alla luce diverse irregolarità, e l’amministratore della società è attualmente indagato per smaltimento illecito di rifiuti. Le autorità hanno anche evidenziato violazioni relative alla responsabilità amministrativa degli enti, oltre a mancanze in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’assenza di misure adeguate per prevenire illeciti ambientali e ridurre il rischio d’incendio.Questo intervento evidenzia l’impegno delle autorità competenti nella lotta contro i reati ambientali e nella tutela della salute pubblica. La Guardia di Finanza e i Carabinieri Forestali hanno ribadito la loro determinazione a garantire il rispetto delle normative ambientali e a sanzionare comportamenti illeciti che possono mettere a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini.Il sequestro del complesso aziendale rappresenta un passo significativo nel monitoraggio e nella regolamentazione del settore della gestione dei rifiuti, un ambito cruciale per la salvaguardia dell'ecosistema e della salute collettiva. Le indagini proseguono per fare luce sulle responsabilità e garantire il ripristino della legalità.