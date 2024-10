La Hora Azul canta la magica tradizione sudamericana

TRIGGIANO - Venerdì 25 ottobre, a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l’associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, nell’ambito della rassegna “Synesthesia and Landscapes”, proporrà lo spettacolo “La Hora Azul”, una discesa musicale nel cuore della magica poetica sudamericana.Sul palco si esibiranno Benedetta Lusito in voce, recitazione e percussioni, Raymond Vargas Reina al sax soprano e alle tastiere e Paolo Luiso al pianoforte, in quello che sarà uno slalom tra autori e cantautori dalla personalità intensa e dai colori vocali multiformi, un omaggio ad un repertorio musicale e canoro impreziosito dalla poesia e dalla recitazione. “La Hora Azul” è un percorso crepuscolare, struggente e gravido di emozioni, come l’ora azzurra, quel momento sospeso un’ora dopo il tramonto o un’ora prima dell’alba. I tre musicisti rivisiteranno tutto un repertorio in chiave ethno jazz, affiancandolo alla performance recitativa, che renderà il tutto molto ricco, intenso, intrigante, passionale e unico nel suo genere.“In questo progetto oltre ai vari stili musicali del Sudamerica – ha spiegato Benedetta Lusito - trattiamo anche la letteratura, con cenni attoriali e testi di autori. Quindi abbiamo ripensato ad arrangiamenti di brani classici e altri di nicchia, in una forma nuova che arriva anche al jazz, lasciando di fondo la melodia e la poesia della musica tradizionale”.Benedetta Lusito è cantante, attrice, danzatrice e insegnante di canto e teatro, che impreziosisce le sue performance inserendo al loro interno le sue emozioni e il suo personale vissuto. Raymond Vargas Reina è invece un musicista cubano che vuole diffondere la propria cultura attraverso una varietà di stili derivati dalla musica afrocubana. Lo spettacolo sarà impreziosito dalla maestria di Paolo Lusito al piano.“Mettiamo insieme tre personalità ecclettiche – ha affermato Lusito – che attingono da altre realtà quali la musica leggera, il pop, il jazz e anche teatrali. In queto modo, con il lavoro che proponiamo, creiamo una commistione che di certo sarà interessante a livello uditivo e anche visivo”.Lo spettacolo, prodotto dall’associazione Al Nour, è realizzato con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia. Questo sarà preceduto, alle 20.30, dalla guida all’ascolto “Musica e contaminazioni”. L’incontro sottolinea come la produzione artistica musicale contemporanea (classica, jazz e pop) presenta caratteristiche di reciproca contaminazione con mescolamenti e ibridazioni, in grado di suscitare interesse in pubblico più ampio abbracciando generi differenti.: 3711929045Inizio spettacolo: 21.00