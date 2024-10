Serie B, Bari-Catanzaro aprirà la nona giornata

Nella parte bassa della graduatoria dell'attuale torneo cadetto, spicca il confronto Cittadella-Cosenza. Al Tombolato, dalle ore 15:00 di sabato 19 ottobre, gli amaranto cercheranno il ritorno al successo con la nuova guida tecnica affidata ad Alessandro Dal Canto dopo l'esonero di Edoardo Gorini. Di contro, anche i calabresi punteranno al successo per ridurre i 4 punti di penalizzazione che sono stati confermati dalla giustizia sportiva a seguito del ricorso presentato nelle scorse settimane dalla società cosentina.





E, restando in Calabria, vincere è l'imperativo categorico anche per il Catanzaro. I giallorossi di Fabio Caserta, la cui panchina potrebbe saltare in caso di sconfitta, cercheranno di espugnare Bari (dove non vincono dal 1987) a spese dei biancorossi. Gli uomini di Moreno Longo vogliono tornare a vincere al San Nicola, dove la vittoria manca dal 14 settembre con il 2-0 inflitto al Mantova.

NICOLA ZUCCARO - Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie B riaprirà i battenti con Bari-Catanzaro. L'anticipo della nona giornata, in programma al San Nicola alle 20:30 di oggi, darà il via a un turno ricco di scontri diretti sia per la zona playoff che per la zona playout. Nella parte alta della classifica, spiccano Juve Stabia-Cremonese, Brescia-Sassuolo, Cesena-Sampdoria, Modena-Palermo, Salernitana-Spezia e Südtirol-Pisa, con gli altoatesini che cercheranno di frenare la corsa dei nerazzurri di Pippo Inzaghi verso la promozione diretta in Serie A.