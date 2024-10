Serie B: il Bari blocca la Carrarese in uno 0-0 casalingo al "San Nicola"

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO – Il Bari non riesce a sbloccarsi e incassa il quinto pareggio consecutivo, concludendo 0-0 contro la Carrarese nella partita dell’undicesima giornata di Serie B al “San Nicola”. Nonostante un gioco offensivo e diverse occasioni, la squadra pugliese non è riuscita a trovare il gol vincente, dimostrando ancora una volta difficoltà a concretizzare sotto porta.

La partita ha avuto un avvio intenso, con un’occasione per la Carrarese già al 3’, quando Zuelli ha sfiorato il gol. Il Bari ha risposto al 12’ con Lasagna, che ha messo i brividi alla difesa avversaria. Al 18’ Schiavi ha tentato il tiro da fuori area, senza però trovare lo specchio. Al 26’, Sibilli ha mancato un’opportunità promettente, e pochi minuti dopo, al 33’, Benali ha sprecato un’occasione da posizione favorevole.

Nel secondo tempo, i biancorossi hanno continuato a cercare il vantaggio, e già al 3’ Dorval ha impensierito la difesa avversaria. All’11’ Manzari ha sfiorato il gol con una punizione che è terminata di poco fuori. La pressione del Bari è rimasta alta, con Cherubini che al 36’ ha mancato una ghiotta occasione. Al 40’, il Bari ha visto annullare una rete a Novakovich per posizione di fuorigioco, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca.

Nel finale, la Carrarese ha avuto due occasioni per spezzare l’equilibrio: al 92’, Sphendi non è riuscito a segnare da pochi metri, mentre al 97’ Imperiale, con un colpo di testa, non è riuscito a piazzare il pallone in rete. Il match si è così concluso a reti inviolate, portando il Bari a un altro pareggio senza gol.

I biancorossi restano in cerca di una vittoria per rilanciarsi in classifica, e l’appuntamento è ora fissato per sabato 2 novembre, quando il Bari ospiterà la Reggiana al “San Nicola” alle 15 per la dodicesima giornata di campionato.