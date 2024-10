Serie B: il Bari nella tana dello Spezia

ssc Bari fb





Lontano dal San Nicola, infatti, l'ultima vittoria del Bari risale al 22 settembre 2024, quando gli uomini di Longo espugnarono lo Stirpe di Frosinone con il 3-0 inflitto ai ciociari. Battere lo Spezia non corrisponderà solo a infrangere un altro tabù, ma anche a impedire ai liguri (attualmente secondi in classifica e reduci dal vittorioso 2-0 in casa della Salernitana) il raggiungimento della prima posizione, occupata in solitaria dal Pisa.





La compagine toscana allenata da Pippo Inzaghi è attesa a Frosinone nel delicato confronto testa-coda in programma alle ore 15.00 di domenica 27 ottobre 2024.

- Bari ancora in campo il venerdì sera a La Spezia. Era il 15 dicembre 2023, quando nella stessa giornata i biancorossi affrontarono i liguri nella gara valida per il 17esimo turno, uscendo battuti 1-0 dal Picco. Un precedente che i biancorossi dovranno riscattare nell'anticipo del decimo turno del torneo cadetto, anche per tornare a vincere in trasferta.