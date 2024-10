Serie B: il Bari pareggia 1-1 contro la Cremonese allo Zini

Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 7’ De Luca non concretizza una buona occasione. All’ 8’ Lasagna va vicino al raddoppio. Al 23’ Benali sbaglia da buona posizione. Al 25’ la Cremonese pareggia con Sernicola, conclusione di sinistro da fuori area. Al 36’ De Luca di destro colpisce la traversa. Al 38’ Coli Saco va a un passo dal nuovo vantaggio. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, nella nona giornata di andata di Serie B il Bari sfiderà venerdì 18 ottobre il Catanzaro alle 20,30 al “San Nicola”.

- Il Bari pareggia 1-1 contro la Cremonese allo “Zini” nell’ ottava giornata di andata di Serie B. Nel primo tempo all’ 8’ De Luca va vicino al gol. Al 13’ Buonaiuto, su punizione, non inquadra la porta. Al 19’ Mantovani sfiora la rete. Al 27’ il Bari passa in vantaggio con Lasagna, tocco al volo di destro su passaggio di tacco di Sibilli. Al 41’ Vandeputte sfiora il pareggio. Al 44’ Buonaiuto, per un soffio, non riesce a segnare.