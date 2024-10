Serie C, dodicesima giornata: derby pugliese e sfide cruciali per Taranto, Monopoli, Altamura e Foggia

Nel girone C della Serie C, la dodicesima giornata di andata presenta incontri cruciali per le squadre pugliesi in cerca di risultati per migliorare le rispettive posizioni. Dopo il pareggio 0-0 con la Turris allo “Iacovone”, il Taranto scenderà in campo domani alle 15 al “Viviani” contro il Potenza, reduce anch’esso da uno 0-0 con la Cavese al “Simonetta Lamberti”. In questa trasferta, il Taranto ha bisogno dei tre punti per uscire dalla zona retrocessione, dove occupa il penultimo posto.Più tardi, alle 18:30, il Monopoli affronterà il Latina al “Francioni”. I pugliesi, dopo il pareggio 2-2 con il Trapani, puntano a una vittoria per continuare la rincorsa ai vertici e avvicinarsi al secondo posto in classifica. Dall’altra parte, i laziali arrivano da una vittoria per 1-0 sul Catania, portando così in campo una forma positiva.L'Altamura, galvanizzata dal recente successo per 2-0 contro la Juventus Next Gen, affronterà la Casertana al “Pinto”. La squadra campana è reduce da una sconfitta contro il Benevento e cercherà di riscattarsi, ma l'Altamura dovrà puntare alla vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.Infine, il Foggia sarà impegnato alle 20:45 in un derby molto atteso contro il Cerignola allo “Zaccheria”. I dauni, sconfitti 2-1 dal Sorrento, scenderanno in campo sotto la guida provvisoria di Lorenzo Catalano, allenatore della squadra Primavera, dopo le dimissioni irrevocabili di Ezio Capuano. Questa situazione apre la possibilità di un ritorno in panchina di Massimo Brambilla, che ha già allenato il Foggia prima dell’arrivo di Capuano. Il Foggia ha urgente bisogno di punti per risalire in classifica, mentre il Cerignola, reduce dalla vittoria 2-1 sul Picerno, mira a una vittoria per restare in corsa per i playoff.