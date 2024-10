Kyma Mobilità riduce i servizi serali per Halloween: stop ai bus dopo le 22:00

TARANTO - In vista del 31 ottobre, Kyma Mobilità ha deciso di ridurre i servizi di trasporto pubblico nelle ore serali per garantire maggiore sicurezza a bordo. La decisione è stata presa in seguito all'aumento di atti vandalici che, negli anni, si sono verificati proprio durante la notte di Halloween, creando disagi e rischi per il personale e i passeggeri.Nella serata di giovedì 31 ottobre 2024, i mezzi di Kyma Mobilità rientreranno in deposito entro le 22:00. L’azienda ha reso noto che le ultime corse partiranno dai capolinea con orari dettagliati sul sito ufficiale www.kymamobilita.it . Le linee dirette verso la zona industriale “Appia” saranno attive tra le 21:15 e le 21:50, mentre non sarà effettuata la corsa delle 23:25.Prefetto e Sindaco di Taranto sono stati preventivamente informati dell'iniziativa, che mira a contenere i rischi di vandalismo per garantire condizioni di sicurezza adeguate sia per il personale sia per i viaggiatori.