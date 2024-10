Serie C, Girone C: Foggia pareggia 2-2 contro il Catania, il Trapani travolge il Cerignola 5-1

- Nella decima giornata di andata del Girone C di Serie C, il Foggia ha pareggiato 2-2 contro il Catania allo stadio "Zaccheria". L'incasso del match è stato devoluto alle famiglie dei tre tifosi del Foggia deceduti nel tragico incidente stradale avvenuto dopo la partita Potenza-Foggia.Nel primo tempo, al 39’, il Foggia è passato in vantaggio grazie a Tascone, che ha finalizzato con un tocco al volo di destro. Nella ripresa, al 6’, ancora Tascone ha raddoppiato con una girata di sinistro su assist di Emmausso. Al 22’, il Catania ha avuto l’occasione di accorciare le distanze con un rigore concesso per un fallo di Parodi su D'Andrea, ma il portiere del Foggia, De Lucia, ha parato il tiro dello stesso D'Andrea.Nel finale di partita, il Catania ha trovato la rimonta: al 42’ Inglese ha accorciato le distanze con un rasoterra di destro su cross di Lunetta. Infine, al 94’, Di Gennaro ha pareggiato con una girata di sinistro su assist di D'Andrea.Con questo risultato, il Foggia si posiziona al tredicesimo posto in classifica con 10 punti, insieme a Cavese e Altamura. Il Catania, invece, è secondo con 18 punti, affiancato da Monopoli e Cerignola.Nella stessa giornata, il Trapani ha travolto il Cerignola per 5-1 al “Provinciale”. Nel primo tempo, Silvestri ha aperto le marcature al 7’ con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Bifulco. Al 16’, lo stesso Bifulco ha raddoppiato a porta vuota su assist di Karic. Al 38’, Fall ha realizzato il terzo gol con un destro su assist di Bifulco.Nel secondo tempo, al 3’, Lescano ha segnato il quarto gol per il Trapani su cross ancora di Bifulco. Il Cerignola ha accorciato le distanze al 31’ con una conclusione di destro da fuori area di Sainz Maza. Al 45’, Celiento ha siglato il definitivo 5-1 con un colpo di testa su punizione battuta da Benedetti.Con questa vittoria, il Trapani si piazza al quinto posto con 17 punti, insieme al Giugliano.