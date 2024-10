Serie C, girone C: Foggia-Taranto e le altre sfide dell’ottava giornata

Domani alle 20:30, allo stadio “Zaccheria”, il Foggia affronterà il Taranto nell’ottava giornata di andata del girone C di Serie C. I rossoneri, reduci dalla sconfitta per 2-1 contro l’Avellino al “Partenio-Lombardi”, hanno un obiettivo chiaro: vincere per lasciare il penultimo posto in classifica. Il Foggia ha bisogno di una scossa per risalire e domani sera avrà un’occasione importante per cambiare il suo destino.

FRANCESCO LOIACONO -

Di fronte troverà un Taranto motivato, che arriva dal pareggio per 2-2 contro il Sorrento allo “Iacovone”. La squadra ionica è a caccia di un risultato positivo per rilanciarsi e migliorare la propria situazione in campionato. La sfida si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per invertire la rotta.





Un altro match di rilievo si giocherà sabato 5 ottobre alle 17:30 al “San Nicola”, dove l’Altamura affronterà il Monopoli. L’Altamura, dopo la vittoria per 3-2 contro il Giugliano al “De Cristofaro”, è determinata a conquistare altri tre punti per avvicinarsi all’obiettivo salvezza. Il Monopoli, invece, reduce dalla sconfitta di misura per 1-0 contro il Catania al “Massimino-Cibali”, ha bisogno di un successo per rimanere in corsa per i play-off.





Infine, domenica 6 ottobre alle 17:30, il Cerignola sarà impegnato al “Liguori” contro la Turris. La squadra ofantina arriva da uno 0-0 casalingo contro la Casertana e ha la necessità di prevalere per puntare al secondo posto in classifica. La Turris, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 contro il Trapani al “Provinciale”, cercherà di riscattarsi in casa propria, rendendo il match particolarmente insidioso per il Cerignola.





L’ottava giornata del girone C di Serie C si preannuncia dunque ricca di emozioni, con molte squadre che lotteranno per obiettivi importanti: dalla salvezza ai play-off, passando per il rilancio in classifica.