Serie C, girone C: il Cerignola ribalta il Picerno 2-1 al Monterisi e sale al secondo posto

- In una partita intensa e combattuta, il Cerignola ha avuto la meglio sul Picerno con un 2-1 che ha entusiasmato i tifosi presenti allo stadio Monterisi. L'incontro, valido per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, ha visto entrambe le squadre creare numerose occasioni prima che i padroni di casa riuscissero a imporsi negli ultimi minuti di recupero.Il primo tempo ha offerto spunti interessanti, con il Cerignola che ha sfiorato la rete già al 2’ con Bernardotto e al 4’ con Ruggiero. La difesa del Picerno ha resistito, e al 19’ Visentin, di testa, ha mancato di poco l'occasione per portare i suoi in vantaggio. Al 45’ è stato poi Salvemini a non riuscire a concretizzare un'opportunità.La ripresa è iniziata con il Cerignola subito in attacco: Bianchini ha rischiato di segnare al 1’ del secondo tempo, mentre al 16’ Volpicelli ha calciato fuori bersaglio. Tuttavia, al 19’ è stato il Picerno a passare in vantaggio grazie a un sinistro al volo di Pagliai, su assist di Energe. Il Cerignola non ha tardato a reagire: solo quattro minuti più tardi, Capomaggio ha colpito il palo con un destro dalla distanza. Al 28’, però, è stato proprio Capomaggio a trovare la rete del pareggio con una girata di sinistro su passaggio di Salvemini.Nel finale, al 92’, il Cerignola è riuscito a completare la rimonta grazie a Salvemini, che ha piazzato un rasoterra di destro per il definitivo 2-1. Nei minuti di recupero, Energe ha sfiorato il gol, ma il risultato è rimasto invariato.Con questa vittoria, il Cerignola sale al secondo posto in classifica con 21 punti, a dimostrazione della sua ottima stagione finora. Il Picerno, invece, scivola al sesto posto a quota 17 punti, in compagnia di Giugliano e Potenza.