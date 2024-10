Serie C, Girone C: il Cerignola vince 2-0 sul Sorrento al Monterisi

Nel secondo tempo al 2’ Bolsius non concretizza una buona occasione. Al 15’ il Cerignola raddoppia con Salvemini, conclusione di destro da fuori area. Al 20’ Bolsius di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 25’ Visentin per un soffio non realizza la terza rete. Al 35’ Russo sbaglia da posizione favorevole.





Quinto successo del Cerignola in questo torneo. Seconda sconfitta per il Sorrento dopo quattro risultati utili consecutivi. Il Cerignola è primo in classifica con 18 punti, mentre il Sorrento è nono con 13 punti.

Il Cerignola vince 2-0 contro il Sorrento al “Monterisi” nella nona giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 9’ Ruggiero va vicino al gol. Al 13’ Bolsius sfiora la rete. Al 22’ il Cerignola passa in vantaggio con Visentin di testa su cross di Ruggiero. Al 28’ Tascone per pochissimo non riesce a segnare.