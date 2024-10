International Piano Competition, è finale ad Acquaviva delle Fonti

CQUAVIVA DELLE FONTI - È giorno di finale per l’ottava edizione dell’International Piano Competition «Città di Acquaviva delle Fonti». L’ultimo atto è in programma domenica 13 ottobre, alle ore 18, nel Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti.Al concorso, che ha espletato le varie fasi eliminatorie nell’arco di tre giorni, hanno preso parte 64 pianisti provenienti da Corea del Sud, Italia, Russia, Taiwan, Singapore, Giappone, Inghilterra, Belgio, Francia, Germania, Cina, Turchia e Israele.I finalisti sono due giapponesi, il venticinquenne Akihito Maruyama, che suonerà il Concerto n. 5 di Beethoven, e la ventiquattrenne Nagino Maruyama, impegnata con il Concerto n. 1 di Chopin, pagina scelta anche dal terzo finalista, il ventitreenne di Taiwan, Kuan-Wei Chen. Ad accompagnarli, l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Minafra.I tre concorrenti si sfideranno sotto lo sguardo attento e competente di un’autorevole giuria internazionale presieduta internazionale presieduta da Kostantin Bogino (Russia) e composta da Artur Jaron (Polonia), Ivana Marika Vidovic (Croazia), Giovanna Valente, Sabrina Dente e dai direttori artistici del prestigioso concorso, Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese.In palio ci sono, come primo premio, 5mila euro offerti dal main sponsor Italiana Assicurazione. Evento centrale della terza parte di stagione dell’Associazione Giovanni Colafemmina, l’International Piano Competition si svolge con il sostegno di Regione Puglia-Piiil Cultura, Ministero della Cultura e Comune di Acquaviva delle Fonti.Info 335.1406658 oppure 349.4775799.