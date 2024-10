Serie C, Girone C: Monopoli e Crotone pareggiano 1-1 al 'Veneziani'

Il Monopoli e il Crotone si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1 nella nona giornata di andata del Girone C di Serie C, in una partita combattuta allo stadio "Vito Simone Veneziani". Il risultato lascia il Monopoli al secondo posto in classifica con 17 punti, a pari merito con il Giugliano, mentre il Crotone si trova in una situazione più delicata, quintultimo con 8 punti, in compagnia di Casertana, Foggia e Messina.Il primo tempo è stato caratterizzato da diverse occasioni, ma nessuna delle due squadre è riuscita a concretizzare. Al 24’, Vazquez ha avuto una buona opportunità di testa, senza però riuscire a schiacciare il pallone in rete. Al 34’ ci ha provato Bulevardi per il Monopoli, sfiorando il gol, seguito al 42’ da un tentativo di Pace, che non ha inquadrato la porta con un tiro di destro.La ripresa ha visto una maggiore vivacità in fase offensiva da entrambe le squadre. Al 16’ Guerini ha sfiorato il gol per il Monopoli, ma al 17’ è stato il Crotone a sbloccare il risultato con un colpo di testa di Di Pasquale, sfruttando un’ottima occasione da calcio piazzato. Il vantaggio degli ospiti è però durato poco: appena tre minuti dopo, al 20’, Angileri ha pareggiato per il Monopoli, anch'egli di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Scipioni.Le squadre hanno continuato a cercare il gol della vittoria, con Grandolfo vicino al 26’ e Cristallo che al 40’ ha sfiorato la rete con un tiro di sinistro. Allo scadere, al 45’, Tumminello ha avuto l’ultima grande occasione per il Monopoli, ma ha sbagliato da posizione favorevole.Alla fine, il pareggio lascia il Monopoli ancora nelle zone alte della classifica, mentre il Crotone resta in zona playout, costretto a cercare punti preziosi nelle prossime giornate.