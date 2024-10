Serie C Girone C, undicesima giornata: sconfitta del Foggia e pareggio del Taranto

- Il Foggia subisce una sconfitta amara contro il Sorrento al “Viviani”, perdendo 2-1 in un match combattuto fino all’ultimo secondo. La squadra di Ezio Capuano ha aperto le marcature nel secondo tempo, ma si è vista rimontare e superare nei minuti di recupero, lasciando così i tre punti agli avversari campani. La situazione in classifica si fa difficile, con il Foggia fermo al quartultimo posto a pari merito con il Latina a quota 10 punti.

Primo tempo

Nel corso della prima frazione, il Foggia ha cercato insistentemente la rete del vantaggio. Già al 3’, Tascone si è reso pericoloso, sfiorando il gol con un tiro che ha fatto sussultare i tifosi rossoneri. Poco dopo, al 13’, Guadagni è andato vicino alla rete, mentre al 31’ Millico non è riuscito a finalizzare una buona occasione. Prima della fine del tempo, anche Bolsius ha tentato la fortuna con un tiro al 43’, senza però centrare lo specchio della porta.

Secondo tempo

Nel secondo tempo, il Foggia è finalmente riuscito a sbloccare il risultato: al 4’, un fallo di mano di De Francesco ha portato a un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Murano per l’1-0 rossonero. Al 26’, Emmausso ha sfiorato il raddoppio, con un tocco di destro che ha creato apprensione nella difesa del Sorrento. Tuttavia, al 22’, è proprio De Francesco a trovare il pareggio per il Sorrento, capitalizzando un passaggio di Cuccurullo e realizzando un tiro potente di sinistro da fuori area.

Il finale ha riservato altre emozioni e colpi di scena. Al 36’, Tascone ha sprecato una grande occasione per riportare il Foggia in vantaggio, mancando la porta da posizione favorevole. La beffa è arrivata nei minuti di recupero, quando al 94’ Vitiello ha siglato il gol del definitivo 2-1 per il Sorrento, con una girata precisa su cross di Cangianiello.

Conseguenze e dimissioni di Capuano

Il risultato ha messo in evidenza le difficoltà del Foggia, con l’allenatore Ezio Capuano che ha rassegnato le dimissioni. Ora spetta al presidente Nicola Canonico decidere se accettarle o respingerle, in un momento cruciale per il club che deve fare i conti con la zona retrocessione.

Taranto - Turris: 0-0 allo “Iacovone”

Nella stessa giornata, il Taranto ha ospitato la Turris allo stadio “Iacovone” in una partita terminata 0-0, senza gol ma non priva di emozioni. Nel primo tempo, già all’8’, Pugliese ha avuto una buona occasione per portare in vantaggio i padroni di casa, mentre al 30’ Ekuban è andato vicinissimo al gol.

Nella ripresa, la Turris è rimasta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Pugliese al 2’, ma il Taranto non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Al 15’, Matera ha sfiorato la rete, e nei minuti di recupero, al 95’, Zigoni non è riuscito a impattare con precisione di testa un pallone che avrebbe potuto significare tre punti preziosi per il Taranto.

La situazione in classifica

Con questi risultati, il Taranto rimane al penultimo posto con 7 punti, mentre la Turris si trova in tredicesima posizione a quota 12 punti. La situazione di entrambe le squadre resta complicata, con il Foggia e il Taranto che dovranno lottare duramente nelle prossime partite per risalire dalla parte bassa della classifica.