Serie A, decima giornata: Lecce-Verona, sfida cruciale per uscire dalla zona rossa

FRANCESCO LOIACONO - Domani alle 18:30, il Lecce ospiterà il Verona allo stadio "Via del Mare" nella decima giornata di andata di Serie A. Entrambe le squadre, reduci da pesanti sconfitte, cercheranno di conquistare tre punti fondamentali per allontanarsi dai pericoli della zona retrocessione.

Situazione delle squadre

Il Lecce, attualmente ultimo in classifica, è alla ricerca di una vittoria dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli allo stadio "Maradona". La squadra salentina sa bene che un successo in casa potrebbe rimettere in moto la stagione e allontanare la pressione della zona retrocessione.

Anche il Verona arriva a Lecce con un disperato bisogno di punti. I veneti hanno subito una pesante sconfitta per 6-1 contro l’Atalanta al "Gewiss Stadium" e ora puntano a un riscatto immediato per guadagnare terreno nella corsa salvezza.

Le formazioni: assenze e scelte tattiche

Il tecnico del Lecce, Luca Gotti, dovrà fare a meno di due pedine importanti, Bonifazi e Marchwinski, entrambi fermi per infortunio. In loro assenza, Gotti schiererà Ramadani e Rafia come esterni, mentre il centrocampo sarà orchestrato da Dorgu. In attacco, la coppia Krstovic-Rebic guiderà l’offensiva dei salentini, con l’obiettivo di ritrovare la via del gol e regalare una gioia ai tifosi di casa.

Sul fronte Verona, l’allenatore ha optato per un modulo che vedrà Duda e Suslov impegnati sulle fasce, con Kastanos nel ruolo di trequartista. In avanti, il duo Lazovic-Tengstedt sarà incaricato di scardinare la difesa leccese.

Lo storico dei precedenti

L’ultimo incontro tra Lecce e Verona in Serie A risale al 10 marzo 2024, sempre al "Via del Mare". In quell'occasione furono i veneti a trionfare per 1-0 grazie a una rete di Folorunsho al 17’ del primo tempo. Il Lecce proverà a invertire questa tendenza, contando sul fattore campo per rompere la serie negativa e risalire in classifica.

Obiettivi e motivazioni

Per entrambe le squadre, la posta in gioco è altissima: il Lecce cerca disperatamente i tre punti per abbandonare l’ultima posizione e dare nuova linfa alla propria stagione, mentre il Verona ha l’obiettivo di avvicinarsi alla salvezza, facendo dimenticare la sconfitta con l’Atalanta. Con due formazioni determinate a riscattarsi, ci sono tutti i presupposti per un match vibrante e combattuto, in cui ogni errore potrebbe risultare decisivo.