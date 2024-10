Serie A: il Lecce cade 1-0 contro il Napoli al “Maradona”

Il Lecce subisce la quarta sconfitta consecutiva, perdendo 1-0 contro il Napoli nella nona giornata di Serie A. La squadra salentina, nonostante un buon gioco, non è riuscita a strappare punti agli avversari, che, con questa vittoria, confermano la loro striscia positiva e si portano in testa alla classifica.Nel primo tempo, i padroni di casa hanno inizialmente trovato la rete al 25' con Di Lorenzo, ma il gol è stato annullato per fuorigioco dopo la revisione del VAR. Pochi minuti dopo, McTominay non è riuscito a inquadrare la porta di testa, mentre Banda (29’) e Pierotti (32’) si sono resi pericolosi senza però trovare il gol. Al 38’, Lukaku ha sprecato una buona occasione per il Napoli, seguito da un tentativo di Ngonge al 41’ che ha solo sfiorato il vantaggio.Nella ripresa, il Napoli ha intensificato la pressione e ha trovato il gol al 28' con Di Lorenzo, che ha concluso al volo di sinistro, superando Falcone e portando i partenopei sull’1-0. Raspadori, al 30', è andato vicino al raddoppio, ma il Lecce ha continuato a cercare il pareggio, sfiorato da Krstovic al 34’. Sul finale, Dorgu ha mancato un’occasione d’oro al 43’, seguito da Sansone al 92’, che non è riuscito a finalizzare.Con questa vittoria, il Napoli si porta a 22 punti, consolidando il primo posto in classifica, mentre il Lecce resta fermo a 5 punti, penultimo in classifica, e cerca disperatamente una svolta per uscire dalla zona retrocessione.