Servizi a Rete TOUR 2024: Acquedotto Pugliese ospita la nuova edizione in Puglia

BARI - Sono passati più di dieci anni dalla prima edizione del Servizi a Rete TOUR, l'evento itinerante che quest'anno fa tappa in Puglia grazie alla collaborazione con Acquedotto Pugliese (AQP). Questo appuntamento tecnico e pratico, che attraversa le principali utilities d’Italia, riunisce esperti del settore per condividere le migliori pratiche e le innovazioni legate al ciclo idrico.L’edizione 2024 del Tour sarà caratterizzata da un focus su temi fondamentali come il risparmio idrico, l'efficientamento degli impianti e la gestione delle risorse idriche, con una particolare attenzione al riuso dell'acqua e agli impatti dei cambiamenti climatici.I lavori si apriranno con gli interventi degli specialisti di AQP: Antonio Cagiano parlerà di smart metering, Antonio De Leo affronterà il tema della gestione dell'acqua, mentre Valeria Alba si concentrerà su analisi delle acque, depurazione, fanghi e riuso. A guidare le sessioni tecniche sarà Giuseppe De Stefano, che coordinerà le discussioni su sistemi di giunzione, valvole, misuratori di portata, tecnologie no-dig, oltre a esplorare il tema delle tubazioni e dei chiusini.L'evento vedrà anche due tavole rotonde. La prima, alla fine della prima giornata, affronterà il tema "Tra siccità e disponibilità idrica: i certificati blu", mentre la seconda tavola rotonda, a chiusura del secondo giorno, permetterà ai gestori di utilities di confrontarsi sui programmi e sulle strategie di investimento per i prossimi anni.Un'altra importante iniziativa lanciata durante l'evento sarà "Mettici un albero", un progetto volto alla rigenerazione del verde. Le aziende partecipanti saranno invitate a compiere un gesto simbolico piantando alberi, con l'obiettivo di trasformare luoghi di rinascita tecnologica, come i depuratori, in fabbriche verdi. L'iniziativa è sostenuta da Endress+Hauser, azienda che da anni promuove la sostenibilità e l'importanza di restituire all'ambiente ciò che l'attività umana sottrae.Il Servizi a Rete TOUR 2024 si conferma quindi un appuntamento fondamentale per il settore, offrendo non solo un'occasione di confronto su tecnologie e soluzioni innovative, ma anche una riflessione sul futuro delle risorse idriche e sulla sostenibilità ambientale.