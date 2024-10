Soccorsi due anziani caduti in casa a Locorotondo

LOCOROTONDO – Momenti di apprensione questa mattina a Locorotondo, dove due anziani sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco dopo essere caduti in casa. L'allerta è stata lanciata dalla loro badante, che era uscita per fare la spesa e non ha ricevuto risposta al suo ritorno.

L'incidente in casa

La signora anziana, per motivi di sicurezza, aveva chiuso la porta d’ingresso a chiave. Mentre si stava dirigendo verso la cucina, è inciampata ed è caduta. Suo marito, accorso in suo aiuto, è scivolato e ha subito anch’egli una caduta, rimanendo immobilizzato.

Intervento delle Forze dell'Ordine e dei soccorsi

Preoccupata per l'assenza di risposta, la badante ha immediatamente lanciato l’allerta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale, il 118, e una squadra dei Vigili del Fuoco di Putignano. I pompieri sono riusciti a forzare la porta d'ingresso dell'abitazione, consentendo l'accesso ai sanitari.

Soccorso e stabilizzazione

I paramedici del 118 hanno provveduto a soccorrere e stabilizzare i due anziani, che sono stati successivamente trasportati al pronto soccorso più vicino. Fortunatamente, le condizioni di entrambi non risultano gravi.

Un intervento rapido e coordinato

L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze più gravi per i due anziani. Questo episodio sottolinea l'importanza di avere un sistema di supporto e di assistenza per le persone anziane, e il valore della vigilanza da parte di chi si prende cura di loro.