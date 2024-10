Officina d'Arte di Bitetto in scena a Bari: 'Una piccola ape furibonda'

BARI – Un’importante opportunità si presenta per l’Officina d'Arte di Bitetto, che porterà in scena il suo spettacolo teatrale “Una Piccola Ape Furibonda” in occasione del centenario della nascita di uno dei più influenti psichiatri del Novecento, Franco Basaglia. La performance si svolgerà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 19:30 nella suggestiva Piazza Ferrarese, considerata la piazza più bella di Bari.

Un riconoscimento a Alda Merini

“Una Piccola Ape Furibonda” narra, attraverso le voci delle figlie, la vita e le esperienze personali della poetessa italiana Alda Merini, la quale ha affrontato il dramma del manicomio e le complessità del disagio psichico. Lo spettacolo si propone di sensibilizzare il pubblico sulla condizione umana e sull’importanza della salute mentale, temi cari a Basaglia e che hanno influenzato profondamente la cultura e la società italiana.

L'impegno culturale di Officina d'Arte

Officina d'Arte si distingue come una realtà culturale di grande valore a Bitetto, i cui progetti teatrali mirano a riflettere sulle condizioni umane e sulla comprensione della storia. L’associazione si impegna attivamente a promuovere la cultura in modo inclusivo, accogliendo anche coloro che vivono situazioni di emarginazione o disagio.

L’evento di giovedì non è solo una performance teatrale, ma un momento di riflessione collettiva che abbraccia le tematiche della salute mentale e dell’emarginazione sociale.

Un ringraziamento speciale

Officina d'Arte desidera esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa, in particolare ad Anna Marziliano e alla dottoressa Francesca Scopiniti, per il loro sostegno e impegno nella realizzazione di eventi in occasione della Giornata mondiale della salute.

Un invito a partecipare

L’associazione invita tutti a partecipare a questo coinvolgente momento emozionale, che promette di essere non solo un’attrazione culturale, ma anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi del disagio psichico e dell’inclusione sociale. L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre, una serata che si preannuncia ricca di significato e di emozioni. Non mancate!