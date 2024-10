Festival Viator, menti cuori e corpi lungo le vie francigene del sud

Questi opposti possono essere interscambiabili come nella bellissima composizione di Guillaume de Machault "Ma fin est mon comnencement", una sorta di gioco in chiave speculare. Ma fin est mon comnencement" è anche il titolo del concerto/lettura dedicato al viaggio lungo la via della seta di Marco Polo, compiuto all'età di 17 anni. Un racconto che descrive usi, caratteri, luoghi di civiltà sconosciute in Occidente.





La lettura di Ninni Vernola evidenzia alcuni passaggi de Il MILIONE, mostrandoci un Marco viaggiatore. Un giovane che aveva capito che per restare alla corte del Gran Kan e attirare continuamente la sua attenzione, doveva semplicemente raccontare ciò che vedeva in forma di fiaba. Con la stessa intenzione al suo ritorno in Occidente, con l'aiuto di Rustichello da Pisa, compose IL MILIONE, un racconto reale e anche fantastico che inizia dal principio.

MOLFETTA - Sabato 19 ottobre ore 20.30 Ospedaletto dei Crociati a Molfetta il Festival Viator, Menti, cuori e corpi sulle vie Francigene del sud presenta Ma Fin est mon commencement, Il viaggio di Marco Polo con Ninni Vernola voce narrante, Giovannangelo de Gennaro canto, viella, traversiere, kaval, Nicola Nesta liuti, roba afgano, baglama e Pippo D'Ambrosio, tamburi a cornice, tabla (ingresso euro 10, informazioni festivalviator.it e 340 694 0282). Ogni viaggio ha un inizio e una fine.