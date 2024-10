Sparatoria a Modugno: colpito un cane, nessun ferito tra i passanti

MODUGNO - Una sparatoria è avvenuta questa sera a Modugno, in via Verdi, nei pressi dell’asilo comunale, intorno alle 19:00. Non ci sono stati feriti tra le persone, ma un cane è stato gravemente colpito da uno dei proiettili esplosi. Alcuni colpi hanno raggiunto anche un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e la Scientifica, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.

Il sindaco Bonasia: “Non possiamo abituarci a questa violenza”

Durissima la reazione del sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, che ha espresso preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza nella città:

“Ancora una volta. Ancora nel centro di Modugno, questa volta a due passi dal nostro asilo nido. Alle 19.00. Non a notte inoltrata. L’ennesima sparatoria ha scosso la nostra città, portando con sé panico e paura. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a questa violenza”.

Bonasia ha lanciato un appello alla cittadinanza, chiedendo una reazione forte e unitaria:

“È il momento di alzare la voce, di far sentire il nostro disappunto e la nostra determinazione. La parte onesta della nostra città deve reagire. Dobbiamo unirci, denunciare e lottare per un futuro in cui i nostri figli possano crescere in sicurezza e serenità”.

Una comunità sotto shock

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, già segnata da altre recenti violenze. Il fatto che la sparatoria sia avvenuta in pieno giorno, vicino a un asilo nido, ha creato grande preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine continuano le indagini, mentre il sindaco ha esortato i cittadini a fare la propria parte per rendere la città un luogo più sicuro.

"È tempo di agire, di proteggere ciò che amiamo e di restituire speranza alla nostra comunità," ha concluso Bonasia.