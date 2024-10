Spazio Collabo apre ufficialmente il 15 ottobre a San Cesario di Lecce: workshop, web radio e podcast a contatto con la comunità

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Martedì 15 ottobre, alle ore 18.30, con il simbolico taglio del nastro, si darà il via ai lavori di Spazio Collabo, del progetto Reegenera che, ideato dall’associazione Collabo APS, porta a San Cesario di Lecce un nuovo modo di fare formazione e innovazione in ambito culturale. - Martedì 15 ottobre, alle ore 18.30, con il simbolico taglio del nastro, si darà il via ai lavori di Spazio Collabo, del progetto Reegenera che, ideato dall’associazione Collabo APS, porta a San Cesario di Lecce un nuovo modo di fare formazione e innovazione in ambito culturale.





Allocato più precisamente all’interno del Palazzo Comunale di San Cesario, questo spazio si presenta alla comunità come un abbraccio tra tradizione e nuove tendenze, che da un lato valorizza il patrimonio storico-culturale e dall’altro crea nuove sinergie tra addetti ai lavori sfruttando le potenzialità del digitale.





L’ambizioso progetto, vincitore del bando regionale Luoghi Comuni, sarà inaugurato il 15 ottobre alla presenza delle autorità: per la Regione Puglia, l’assessore allo Sviluppo Economico, alle Politiche Internazionali e Politiche Giovanili, Alessandro Delli Noci; per il Comune di San Cesario, il sindaco Giuseppe Distante, l’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Anna Luperto, il consigliere con delega al Patrimonio e al Commercio, Luigi Totaro; infine il presidente della Collabo APS, Stefano Riezzo.





L’inaugurazione coinciderà con la prima diretta della Collabo Radio, a partire dalle ore 19. Lo spazio, infatti, nasce al fine di utilizzare le nuove tecnologie e il digitale come strumenti essenziali per promuovere e diffondere arte, cultura e progetti con la creazione di contenuti digitali, la gestione di piattaforme digitali e la relativa promozione sui social media.





«Collabo mira a diventare un hub di formazione e innovazione culturale – spiegano i membri dell’APS -, promuovendo la valorizzazione del patrimonio culturale e favorendo l’incontro tra artisti, pubblico e operatori del settore. L’obiettivo principale è quello di fornire opportunità di formazione e crescita professionale per le nuove generazioni, favorendo l’innovazione e lo sviluppo delle competenze nel settore culturale». Da qui, infatti, l’idea di avviare una serie di workshop e di attività formative oltre alla messa in onda di una web radio/podcast. A partire dal mese di novembre, quindi, si darà il via ufficialmente a una programmazione rivolta all’intera comunità e in modo particolare ai giovani in cerca di un modo per affinare il proprio percorso o di idee per il futuro.





«Spazio Collabo ambisce a riportare la comunità a riflettere sull’importanza dello spazio pubblico, come generatore di creatività, sostenibilità e cultura, nonché direttrice su cui calibrare l’azione urbanistica di riqualificazione: i luoghi, i quartieri, le città, non sono altro che le persone che quegli stessi luoghi, quartieri, e città attraversano» concludono.