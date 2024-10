Sud Innovation Summit, due startup pugliesi in finale

Ci sono anche due startup pugliesi, la Supernova Industries ed Everywhere, tra le finaliste della “Sud Innovation Champions”, la startup competition del Sud Innovation Summit 2024, evento dedicato al mondo dell’innovazione e della digitalizzazione del Meridione, che si terrà a Messina il 3 e 4 ottobre (qui è visionabile il programma).

Ad aver partecipato alla Champions, aperta a metà agosto e chiusa il 22 settembre scorso, sono state circa 200 startup: tra queste, 8 sono arrivate in finale ottenendo la possibilità di esibirsi con un proprio pitch durante l’evento del 3 e 4 ottobre al Palacultura di Messina, davanti a big tech e big company del calibro di Airbnb, Spotify, Microsoft, Oracle, Google Cloud, solo per citarne alcune. Le finaliste saranno giudicate da un team di esperti e durante il Sud Innovation Summit di Messina verranno annunciati i vincitori. In palio ci sono premi in servizi per lo sviluppo di impresa per un controvalore complessivo di oltre 100mila euro.

Delle due startup pugliesi arrivate in finale, Supernova Industries è un’azienda di Bari che sviluppa scanner 3D modulari per il mercato B2B, utilizzabili in diversi settori come la manutenzione navale e il riconoscimento facciale.

Everywhere è una società benefit che offre soluzioni per migliorare il benessere e la produttività aziendale, attraverso una piattaforma digitale che integra coaching, mindfulness e masterclass in contesti esclusivi.

Tra i premi della Sud Innovation Champions ci sono un percorso di sviluppo all’interno di UniCredit Start Lab, l’accesso al programma di accelerazione di Le Village by Crédit Agricole Sicilia e attività di mentorship e workshop, accesso agli spazi e al database da parte di Plug and Play.

Sud Innovation Champions gode del supporto di premio 2031, Elis Innovation Hub, InnovUp, StartupItalia, Zest e di una rete di numerosi Community Partner del Sud Italia, tra cui molti abilitatori .e altri attori dell’ecosistema. Tra questi 012factory, BINP–Boosting Innovation in Poliba (Politecnico di Bari), Campania NewSteel, Factory Accademia, Giffoni Innovation Hub, Harmonic Innovation Hub, INHUSE - Innovation Hub South Europe, Innovalley, Innovation Island, Isola Catania, Magnisi, NaStartup, Over Ventures, Premio innovazione Sicilia, Associazione Reboot, SkillforEquity, SEI Ventures–Incubatore di impresa aree interne, SprintX, Startup Europa, Startup University, Lo Stretto digitale, The Qube.

Il Sud Innovation Summit, durante il quale ci sarà la premiazione delle startup vincitrici, è il più grande evento su innovazione e digitalizzazione del Sud Italia, arrivato alla sua seconda edizione: si terrà il 3 e 4 ottobre al Palacultura di Messina, con il Patrocinio dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Comune di Messina. L’intero evento sarà trasmesso in diretta su RDS.

Il tema di quest’anno è “Dall’ispirazione all’azione” e porterà in Sicilia speaker di livello, storie di successo e top manager di big tech e big company - da Airbnb a Spotify passando per Microsoft, Oracle e Google Cloud solo per citarne alcune - per ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sui nuovi trend dell’innovazione e del mondo startup.

Lo scorso anno il summit ha avuto un grande successo, con oltre 3.000 partecipanti in presenza, 3.500 in diretta streaming e oltre 500 mila persone raggiunte attraverso i canali social. L’edizione di quest’anno si propone di evidenziare come dalle semplici intuizioni e dall'ascolto e confronto tra i partecipanti sia possibile trasformare idee in azioni concrete e dar vita a storie di successo.

«Dopo l'ispirazione della prima edizione, quest'anno vogliamo passare all'azione con iniziative concrete che attiveranno il territorio - spiega il fondatore del Sud Innovation Summit, Roberto Ruggeri - L’eccezionale risposta delle startup del Sud alla nostra call è già un ottimo segnale che conferma quanto, per le realtà innovative del Sud, questa competition e questo summit rappresentino un’opportunità unica per far crescere e dare visibilità al proprio progetto. Uniti, stiamo creando le fondamenta per un futuro prospero e innovativo per il Mezzogiorno».