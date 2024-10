Innovazione e competitività per un futuro green: Regione Puglia a supporto delle imprese

La Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Puglia (SRSVS), documento programmatico regionale, può e deve essere strumento indispensabile per sviluppare innovazione e migliorare la competitività del sistema imprenditoriale.

Se n’è parlato questa mattina, in Fiera del Levante, nel corso dell’incontro moderato dal giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Michele Cozzi, e organizzato dall’Assessorato regionale all'Ambiente. L'appuntamento ha messo a confronto, grazie a Unioncamere Puglia, esponenti di imprese, attive in diversi settori in tema di applicazione della pratica della sostenibilità all’interno delle proprie realtà aziendali. Ma è stata anche un'occasione per raccontare gli scenari regionali di sviluppo sostenibile nel settore imprenditoriale pugliese presentando le opportunità che la Regione Puglia offre alle imprese attraverso protocolli d’intesa, aiuti finanziari e avvisi pubblici.

Sono intervenuti gli assessori all’Ambiente e allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Serena Triggiani e Alessandro Delli Noci, insieme al direttore del Dipartimento Ambiente, Paolo Garofoli, e alla referente per la sostenibilità ambientale PR Puglia 21-27, Serena Scorrano, i quali hanno approfondito il contenuto della SRSVS e le modalità con cui il tema sostenibilità intercetta gli avvisi regionali dedicati alle imprese.

“La Strategia regionale di cui parliamo quest’oggi riguarda tutti gli ambiti dello sviluppo sostenibile, quindi ambientale, economico e sociale – ha dichiarato l’assessora regionale all'Ambiente, Serena Triggiani -. E’, pertanto, anche strumento per rappresentare e raccontare come nell'imprenditoria si possano attuare misure di sviluppo sostenibile, appunto, mettendo a confronto alcune delle imprese virtuose del nostro territorio. Questo al sol fine di accrescere la competitività e la produttività del nostro sistema imprenditoriale che si realizzano con la costruzione di un futuro di sviluppo green. Una leva di sviluppo che come Assessorato regionale all’Ambiente stiamo stimolando e sostenendo giorno per giorno, di concerto con l’Assessorato allo Sviluppo economico.

“Oggi – ha proseguito l’assessora Triggiani – abbiamo messo a confronto esponenti di imprese attive in diversi settori per riflettere su come la sostenibilità possa diventare una leva strategica di crescita e competitività per le imprese. Non solo integrazione della sostenibilità nei processi aziendali, ma anche digitalizzazione degli adempimenti ambientali e l’importanza della Certificazione di Parità come elemento di inclusione e crescita per le imprese pugliesi: è ciò che vogliamo stimolare nell’ambito dell’azione strategica regionale, ma anche promuovendo le opportunità offerte dalla Regione Puglia attraverso protocolli d’intesa e aiuti finanziari per incentivare l’adozione di pratiche sostenibili, come anche con gli avvisi di aiuto alle imprese e le novità sugli strumenti di supporto economico, che sono stati un presentati efficacemente raccontati in questa settimana fieristica dal collega Delli Noci”.





“Rendere la Puglia una regione sostenibile è il nostro obiettivo. Per raggiungerlo stiamo mettendo in campo una serie di azioni, che sono azioni collettive – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci -, che coinvolgono le imprese del settore energetico, quelle del settore industriale, i comuni e gli stessi cittadini. In questo scenario rientrano i PAESC e l’adesione dei Comuni Pugliesi al Patto dei sindaci finalizzato a fronteggiare gli impatti più significativi dei cambiamenti climatici e a rendere coerenti visioni e pianificazioni all’interno della regione e rispetto al resto dell’Europa. La futura Legge sulle aree idonee, i punti di facilitazione energetica di prossima attivazione e poi tutto il lavoro già fatto sull’idrogeno e il bando sull’efficientamento energetico delle strutture sanitarie sono tutti tasselli finalizzati a rendere la Puglia una regione sostenibile e in grado di affrontare la sfida dei cambiamenti climatici che rappresenta di fatto l’opportunità per cambiare definitivamente passo”.

Un'ampia parte dell'evento è stata dedicata alle esperienze di successo delle aziende pugliesi che hanno già intrapreso percorsi di innovazione e sostenibilità, con un focus sul ruolo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella digitalizzazione degli adempimenti ambientali al fine di rendere più agevole e trasparente la gestione dei processi legati alla sostenibilità. A tal proposito sono intervenuti Massimo Bianco della Sezione Statistica della Regione Puglia e Daniele Gizzi, presidente del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.