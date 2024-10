Tapiro d’Oro al sindaco di Rozzano: le dichiarazioni di Fedez fanno discutere

COLOGNO MONZESE – Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli consegnerà il celebre Tapiro d’oro a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, piccolo comune a sud di Milano, balzato agli onori delle cronache dopo le recenti dichiarazioni di Fedez. L'artista ha menzionato il nome della città durante un acceso diverbio con il personal trainer Cristiano Iovino, affermando: «Lo ammazzo, io sono di Rozzano!».

Le parole del rapper, pronunciate in un momento di tensione, hanno attirato l’attenzione mediatica, lasciando il comune milanese al centro delle polemiche. Fedez, facendo riferimento alla sua provenienza da Rozzano in un contesto aggressivo, ha fatto discutere e indignare molti cittadini, tra cui il primo cittadino.

Nel servizio di Striscia la Notizia, il sindaco Ferretti ha commentato duramente le dichiarazioni di Fedez: «L’etichetta che ci ha attaccato non l’accetto: i rozzanesi sono tutt’altro», ha affermato con fermezza. Pur riconoscendo il contributo positivo che il cantante ha dato alla città in passato, Ferretti non ha esitato a criticare l’uso negativo del nome di Rozzano in questo contesto: «Fedez è da ringraziare per il contributo che ha dato a Rozzano, un po' meno quando usa la nostra città con questa accezione che non condividiamo».

Quando Valerio Staffelli gli ha chiesto se Fedez volesse spaventare qualcuno utilizzando il nome di Rozzano, il sindaco ha risposto: «Probabilmente ha voluto fare un po' il bulletto». Ferretti ha poi voluto precisare che Rozzano non ha più problemi di criminalità rispetto a qualsiasi altro comune italiano, cercando di sfatare i pregiudizi legati a quell'affermazione.

Il caso ha sollevato un dibattito acceso sulla responsabilità delle parole, soprattutto quando vengono pronunciate da figure pubbliche come Fedez, il cui impatto mediatico è notevole.

Il servizio completo andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35).