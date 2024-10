Taranto, nasce una nuova scuola paritaria: importante riconoscimento per un giovane tarantino d'adozione con formazione internazionale

Importante riconoscimento per ABC School di Taranto. Premiato l’impegno di Simon Izzo, madrelingua italo-irlandese e tarantino d’adozione, da qualche anno rientrato nella città che già l’aveva accolto da piccolo: «Investiamo sul futuro dei più giovani».





TARANTO - La scuola primaria ABC School di Taranto diventa ufficialmente scuola paritaria. La comunicazione, come da prassi, è arrivata direttamente dall’ufficio scolastico regionale per la Puglia. «Riconosciuto – si legge nella nota – a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, lo status di scuola paritaria alla scuola primaria ABC School». Un traguardo importante per l’istituto che, sabato 19 ottobre alle ore 18, ha scelto di aprire le sue porte ad alunni, famiglie, docenti e residenti per festeggiare insieme il prezioso riconoscimento. Sarà presente l’assessore alla Pubblica Istruzione, Università ed Edilizia scolastica del comune di Taranto, Federica Simili.





Il momento conviviale coincide con l’inaugurazione di nuove aree della scuola, pensate per il benessere dei piccoli alunni e il loro apprendimento. Ed è così che, il cuore di Taranto, si arricchisce di un ulteriore tassello culturale e didattico. La scuola si trova infatti in piazza Immacolata, nello stabile che un tempo ospitava la storica testata Corriere del Giorno di Puglia e Lucania. Quasi una continuità ideale tra informazione e formazione, nella consapevolezza della competenza quale valore da trasmettere alle giovani generazioni. Una grande sfida che, alcuni anni fa, ha raccolto proprio Simon Izzo. Il suo percorso personale e professionale ne è la testimonianza più forte. Oggi poco più che quarantenne, ha scelto di investire sul territorio, tornando nella sua città d’adozione dopo una serie di esperienze all’estero. La sua storia è quella di un giovane che ha perfezionato la sua formazione in giro per l’Italia e l’Europa e poi ha fatto un viaggio di ritorno, a Taranto. Nella Taranto che lo aveva accolto molti anni fa. Diploma superiore a Dublino, laurea magistrale in Economia aziendale a Bari, tre master (a La Sapienza, Lille e Belfast), dottore di ricerca a Parigi, dottorando a San Francisco. Non da ultimo, è professore di ruolo, vincitore di concorso abilitante per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado: si è classificato al primo posto in Italia.





«La scuola – spiega il direttore didattico Simon Izzo - gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo intellettuale e psicologico dei più piccoli. Da qui l’idea di un percorso alternativo rispetto alle scuole tradizionali dove i bambini possono sviluppare un bilinguismo perfetto grazie all’apprendimento integrato di contenuto e lingua. Si tratta di un metodo di insegnamento innovativo che integra conoscenze disciplinari, culturali e linguistiche, permettendo di apprendere i contenuti previsti dal ministero dell'Istruzione e del Merito per le diverse discipline e sviluppando allo stesso tempo competenze comunicative nella lingua inglese come veri madrelingua».





Di tutto questo si parlerà sabato 19 ottobre alle ore 18 a Taranto, in piazza Maria Immacolata, 30. L’ingresso è libero.