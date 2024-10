Taranto, sopralluogo di Emiliano al quartiere Salinella per la messa in sicurezza idraulica: “Un’opera di modernizzazione del sistema idrico integrato della città”

TARANTO - Questa mattina, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha effettuato un sopralluogo nel quartiere Salinella di Taranto, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza idraulica delle aree circostanti. Il progetto, volto a contrastare il dissesto idrogeologico, è realizzato dal Commissario di Governo per la Puglia."Si tratta di un’opera strategica, frutto di una positiva sinergia tra il Comune di Taranto, il soggetto attuatore e l'Asset, l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio," ha dichiarato Emiliano. "Questi lavori ridurranno i disagi per i residenti e garantiranno la sicurezza delle opere in corso per i Giochi del Mediterraneo, fondamentali per lo sviluppo della città."Il progetto non solo mira a prevenire allagamenti, ma prevede anche la separazione delle reti fognarie bianche e nere, permettendo ad Acquedotto Pugliese di ottimizzare la gestione degli impianti di sollevamento e depurazione. "Si tratta di una grande modernizzazione del sistema idrico integrato di Taranto," ha concluso Emiliano, ringraziando tecnici, maestranze e il Comune per la collaborazione.