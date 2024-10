Taranto, vasto incendio in un capannone industriale: nube nera visibile a chilometri di distanza

TARANTO - Questa mattina un vasto incendio è divampato all'interno di un capannone adibito a deposito di materiali da imballaggio nella zona industriale di Taranto, in località Bellavista. Le fiamme hanno generato un’enorme nube nera, visibile a chilometri di distanza, che ha rapidamente oscurato il cielo, destando preoccupazione tra i residenti.Fortunatamente, non ci sarebbero feriti, ma sono state numerose le segnalazioni da parte dei cittadini, allarmati dalla densa coltre di fumo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando con diversi mezzi per cercare di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le forze dell'ordine, tra cui polizia e carabinieri, sono presenti sul luogo per gestire l'emergenza e avviare le prime indagini sulle possibili cause dell'incendio.Le autorità locali hanno richiesto l'intervento dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per eseguire controlli sulla qualità dell'aria e verificare la natura delle emissioni prodotte dall'incendio, con particolare attenzione alla possibile presenza di sostanze nocive.Nel frattempo, le immagini e i video della nube nera si sono rapidamente diffusi sui social network, diventando virali e alimentando ulteriormente l'ansia tra la popolazione. Le autorità hanno invitato i residenti a mantenere la calma e a seguire le indicazioni di sicurezza, in attesa di ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione della situazione.