Teatro Kismet: presentata la Stagione 2024/25 'Attraversamenti'

BARI - Ildi Bari ha svelato il ricco programma della Stagione 2024/25, intitolata, che promette di portare in scena un viaggio emozionante attraverso tematiche contemporanee e reinterpretazioni classiche. Diretta daper i, la stagione offre benche coinvolgeranno sia il pubblico adulto che le famiglie, trasformando l’in un palcoscenico senza barriere.

Un viaggio attraverso l'immaginario

Il tema degli attraversamenti invita a riflettere sull’esperienza umana, dal dolore alla gioia, dall’ascolto alla condivisione. In questo contesto, il teatro diventa un mezzo di esplorazione e comprensione, un’opportunità per uscire dal buio e incamminarsi verso nuove consapevolezze.

Inizio della Stagione

La stagione serale avrà inizio il 19 e 20 ottobre con “Quando le stelle caddero nel fiume”, un’opera della Compagnia del Sole che affronta il massacro coloniale in Africa del 1937. Seguiranno importanti eventi, come la reinterpretazione di Danio Manfredini in “Cinema Cielo” e l’anteprima regionale di “Cuore puro” di Roberto Saviano, in programma il 23 e 24 novembre, che racconta la vita di tre ragazzini coinvolti nel mondo della camorra.

Debutti e novità

Il mese di dicembre vedrà il debutto di “Anna Cappelli”, un’opera di Annibale Ruccello, seguita da “Qualcuno morirà”, una maratona teatrale che coinvolgerà attivamente il pubblico. A gennaio, DragPennyOpera porterà in scena una storia cruda e provocatoria, mentre il 18 gennaio sarà celebrato il 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini con “Pasolinacci e Pasolini”.

Ritorni attesi e nuove produzioni

Emma Dante chiuderà la trilogia ispirata a Giambattista Basile con “Re Chicchinella” (1 e 2 febbraio), mentre Giuseppe Scoditti interpreterà un killer in “Il calapranzi” di Harold Pinter (15 e 16 febbraio). La stagione proseguirà con “Giusto” di Rosario Lisma e l’adattamento del romanzo di Nicola Lagioia, “La ferocia”, che esplorerà temi di giustizia e pregiudizio.

Famiglie a teatro

Oltre agli spettacoli per adulti, il Kismet propone una Stagione Famiglie a Teatro, con 11 spettacoli dedicati ai più giovani, spaziando dalla prima infanzia fino all’adolescenza. Tra le produzioni, spiccano “Làqua”, vincitore del Premio Eolo Award Miglior Spettacolo 2024, e “Kirikù e la strega Karabà”.

Formazione e dialogo

La programmazione sarà arricchita da rassegne letterarie e corsi di formazione teatrale per bambini e adulti, promuovendo un dialogo attivo tra teatro e letteratura. La Stagione 2024/25 è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, con il supporto di aziende locali e cittadini.