Baskin, un canestro per tutti: presentata a Bari l'iniziativa che promuove lo sport inclusivo

BARI - Il baskin è arrivato a Bari e per due settimane si potrà scoprire la meraviglia dello sport che promuove in modo concreto la condivisione e l’accoglienza delle persone con disabilità con l’iniziativa Un canestro per tutti, vieni a seguire il baskin patrocinata dall’Assessorato allo sport del Comune di Bari e di Eisi (Ente italiano sport inclusivi). Basandosi sulle regole generali della pallacanestro, la disciplina che conta oltre 5mila appassionati in Italia include tutti già nel nome che unisce i due termini basket e inclusione, uno sport in cui giocatori e giocatrici con e senza disabilità, di qualunque età e sesso, mostrano il reale valore dell’inclusione, attività da promuovere soprattutto per chi n Grazie al grande campo da basket (28 x 18 mt) allestito in Piazza della Pace, il centro commerciale Mongolfiera Japigia ospiterà l’iniziativa con la collaborazione di diverse associazioni sportive e scuole del territorio fino al 20 ottobre. Presenti Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia che proprio pochi giorni fa ha annunciato la volontà di potenziare l’accesso alle attrezzature sportive e promuovere l’inclusione degli atleti disabili che ha salutato con entusiasmo l’iniziativa: "Non esistono differenze, lo sport unisce tutti e l’entusiasmo di questi ragazzi sul campo lo dimostra. Avere una visione che permetta di intraprendere la strada positiva dell’inclusione attraverso lo sport e infondere dovere civico nei ragazzi fa parte delle attività in cui Regione Puglia investe già da anni”. Il Comune di Bari era presente con l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, Annamaria Ferretti, presidente del Municipio 1 di Bari e la consigliera Angela Perna del Comune di Bari.“Per due settimane il Mongolfiera Japigia sarà teatro delle giornate di promozione e di partite dimostrative per chiunque voglia approcciarsi alla disciplina che da oggi prende finalmente il via anche a Bari” così Nicola Palermo, direttore del centro commerciale gestito da Svicom di Bari Japigia, annuncia l’avvio dei giorni dedicati allo sport per tutti.Da giovedì 10 e fino a domenica 20 ottobre, dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13, il baskin si farà conoscere con partite dimostrative, tornei nei weekend e attività ludiche sia sul campo allestito sul tetto del centro commerciale barese e sia nell’area polifunzionale predisposta negli spazi interni per favorire l’approccio alla disciplina, sensibilizzare tutti sull’importanza dell’integrazione, e promuovere il rispetto delle diversità attraverso l’incontro e lo scambio di esperienze. Seguendo la particolare declinazione del gioco del basket infatti, il baskin prevede regole adattate in cui ogni ogni giocatore, indipendentemente dalle proprie abilità, contribuisce in modo significativo al risultato, promuovendo al tempo stesso uguaglianza e inclusione sul campo.L’iniziativa, promossa da Mongolfiera Japigia con il patrocinio di Eisi (Ente Italiano Sport Inclusivi) e coordinata da Yaw, coinvolgerà le scuole del territorio che saranno accompagnate dalle sapienti indicazioni degli allenatori di diverse associazioni sportive a partire dalla Fortitudo Trani, da anni impegnata a sostenere il baskin attraverso tornei dimostrativi in tutta Italia, tra le prime società a credere in questo progetto. “L’approccio iniziale avvenuto ormai diversi anni fa, lo confesso, è stato straniante, ma oggi non posso pensare al calendario degli allenamenti senza gli incontri con i ragazzi del baskin” racconta la presidente Lilli Basile, che aggiunge: “lo dico senza retorica, adoro questi ragazzi, a cui non lascio alibi, devono impegnarsi e lottare come tutti, ma è innegabile il contributo che hanno lasciato a tutti noi della Fortitudo”. “Le parole della presidente Basile sono lo spot migliore per la promozione di questo sport, siamo felici di essere qui oggi per far conoscere alle famiglie il divertimento e il senso di benessere che nasce in chi pratica questa disciplina” afferma Elisa Matera, delegata per la Puglia di Eisi. Grande entusiasmo da parte degli studenti della scuola R. Monterisi di Bisceglie che ha rotto il ghiaccio inaugurando il campo in Piazza della Pace, accompagnati dai professori, i ragazzi hanno subito dimostrato il giusto approccio, giocando insieme ai propri compagni con disabilità sia fisiche che cognitive. Conclude Basile: “Seminare cultura inclusiva è il prezioso insegnamento del baskin, una grande possibilità per giocare insieme senza distinzione di alcun tipo”.