Teatro Mariella, stagione teatrale 2024/25 ‘Non c’è tempo’: spettacoli serali, matinée, caffè filosofici

ph_Laila Pozzo

MONOPOLI - Il Teatro Mariella di Monopoli riparte con la Stagione teatrale 2024/205 sotto la direzione artistica di Alessandra Dalena presidente di Ubuntu non solo teatro aps ets.‘Non c’è tempo’ è il titolo del nuovo cartellone che deriva da un’opera dell’artista Pippo Patruno di Monopoli, recentemente scomparso, come fosse un’esortazione.Se l’innovazione tecnologica ci illude di poter risolvere ogni problema in sempre meno tempo, il teatro ha la magica funzione di riportarci alla realtà: che lo faccia attraverso la narrazione di personaggi mitologici e storici, o raccontando storie e situazioni contemporanee, riscopriamo antichi pregiudizi e contraddizioni che resistono ad ogni tempo e che necessitano di elaborazione per evolversi. Quello che proponiamo è un racconto appassionante, ironico ed elegante, che alla fine ci porterà a dire: “non c’è tempo” da aspettare, ora è il momento di cambiare!Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Mariella alle 21.00 (apertura porte 20.30) tranne l’ultimo, previsto al Teatro Radar sempre a Monopoli alle 18.30. Anche quest’anno la nuova stagione diventa vetrina di grandi attori protagonisti di produzioni nazionali che accompagneranno il pubblico in cinque storie diverse.‘Non c’è tempo’, organizzata da Ubuntu e Apad Onlus con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Monopoli in collaborazione con Biottega benefit, Donne in corriera e Sentieri armonici Apuliantiqua, prende il via venerdì 25 ottobre con Home run interpretato da Alessio Genchi e Vincenzo Zampa. Due amici fraterni fanno i conti con la precarietà fatta sistema della Gig Economy nelle strade di una grande città del Nord Italia.Si prosegue venerdì 29 novembre con La cantautrice fantasma di e con Ivan Talarico. Una storia incredibile e sorprendente, che parte da un libro raro trovato per caso: una lunga intervista a una cantautrice sconosciuta che è la vera autrice di canzoni di grandissimo successo.Il terzo appuntamento è venerdì 17 gennaio e lo spettacolo Maledetta Primavera con Daria Paoletta. Nella riscrittura di uno dei miti fondanti della nostra cultura, quello del ratto di Proserpina, si affronta con consapevole, leggera e sferzante ironia il dolore di una perdita e lo scoramento di una separazione che è, allo stesso tempo, la nascita di una nuova stagione.E ancora venerdì 28 febbraio Cinzia Spanò è la protagonista di Esagerate! Più che un aggettivo un’esortazione, evento organizzato in collaborazione con Associazione culturale Donne in corriera. Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non si è sentita dire: “esagerata!”. Ogni lecita richiesta o analisi del reale da parte delle donne si scontra contro questa parola, e le parole, lo sappiamo, possono trasformarsi in gabbie.Il programma si chiude domenica 13 aprile con lo spettacolo fuori abbonamento Insight lucrezia in collaborazione con l’associazione sentieri armonici. Protagoniste Nunzia Antonino e Adriana Gallo. Musica dal vivo: Ensemble Orfeo Futuro (Luciana Elizondo, Giovanni Rota, Pino Petrella, Gioacchino De Padova). Il dolore, la vivacità e lo strazio di Lucrezia Borgia sono al centro di questo spettacolo di teatro e musica in cui una delle protagoniste della vita politica e culturale delle corti italiane tra il XV e il XVI secolo è rivissuta nel giorno delle sue nozze con Alfonso I d’Este.Il grande apprezzamento da parte del pubblico di questi ultimi anni - dichiara Alessandra Dalena - ci inorgoglisce e dimostra che i nostri spettacoli hanno anche l’obiettivo di indicare un percorso da vivere tutti insieme. Il lavoro di “semina” culturale sui territori inoltre si misura anche dalla capacità di tessere relazioni; oltre alle numerose già esistenti in questa stagione teatrale si sono aggiunte due realtà che insieme a noi collaborano attivamente: ‘Sentieri Armonici’ nata nel 2005 a Monopoli, per valorizzare e diffondere la musica classica e stimolare l’interesse culturale e turistico per la Puglia e ‘Donne in Corriera’, nata nel 2011 da un gruppo di professioniste di Bari, che propongono eventi, viaggi all’insegna della condivisione, incontri con gli autori per un contagio di idee ed emozioni scaturite dalla parola narrata.Il cartellone teatrale ‘Non c’è tempo’ comprende anche il ciclo di Caffè filosofici (Fare Filosofia a Teatro) in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – sezione di Bari e caffè letterari. Sei gli appuntamenti alla Biblioteca Rendella in cui saranno ospitati filosofi, scrittori e giornalisti. Si comincia domenica 10 novembre per terminare domenica 6 aprile 2025.Anche quest’anno torna il progetto culturale Adotta una classe. L'obiettivo da raggiungere, insieme agli imprenditori che lo sostengono, è quello di favorire la partecipazione agli eventi di studenti e studentesse aiutandoli a costruire l’identità personale stimolando speranza, motivazione e ricerca verso il nuovo e il possibile; attraverso l'esplorazione di diversi linguaggi artistici si può aiutarli a vivere il proprio tempo da protagonisti e diventare migliori, più saggi e più veri (Visionottica in vista – Putignano, Gifin – Putignano, Smp Mangini - Putignano, Agenzia Servizi di Loperfido G. & C. SAS - Putignano, Vinella Tecnologia delle pavimentazioni - Putignano, Cooperativa talenti – Putignano, Farmacia Sant’Elia – Monopoli, Happy network - Gioia del Colle).Ubuntu organizza anche i matinèe che propongono spettacoli a studenti e studentesse per stimolarne la loro umanità. Rivolgersi alle giovani generazioni attraverso il teatro significa offrire loro un potente strumento di trasmissione interculturale dell’esperienza, portando in scena personaggi in cui immedesimarsi con i propri punti di vista, i propri ripensamenti, le proprie possibilità di azione.biglietto adulti: online 13€ - biglietteria 14€ridotto under 18: online 8€ - biglietteria 10€abbonamento adulti: online 45€ - biglietteria 50€abbonamento under 18: online 30€ - biglietteria 35€spettacolo fuori abbonamentobiglietto adulti: online 13€ - biglietteria 14€ridotto under 18: online 8€ - biglietteria 10€codice sconto dedicato ai nostri abbonatiI biglietti possono essere acquistati presso Mondadori bookstore (Monopoli) e La Biottega (Putignano).339.4695481080.4059157