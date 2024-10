Teatro Petruzzelli: conduce Stefano Montanari, concerto sarà registrato da Rai Radio 3

BARI - Domenica 20 ottobre alle 19.00 nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2024 con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, condotta dal direttore stabile Stefano Montanari, impegnato nel concerto anche in veste di solista. Il concerto sarà registrato da Rai radio 3, si raccomanda al pubblico la massima puntualità. La messa in onda sarà comunicata prossimamente. In programma: di Louis Spohr, Sinfonia n.8, in Sol maggiore, op.137, di Franz Schubert Konzertstück in Re maggiore per violino e orchestra, D. 345, di Luigi Cherubini Ouverture da concerto in Sol maggiore e di Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 100 in Sol maggiore,“Militare”.Apprezzato per la sua musicalità e l’ineguagliabile estro, Stefano Montanari, direttore stabile dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, si è diplomato in violino e pianoforte con il massimo dei voti e in musica da camera con Pier Narciso Masi all'Accademia Musicale di Firenze e ha inoltre studiato con Carlo Chiarappa al Conservatorio di Lugano. Già primo violino dell’Accademia Bizantina, con la quale ha preso parte a numerose produzioni suonando con alcuni dei più grandi direttori barocchi, continua ad affiancare all'attività di direttore quella di solista.È direttore musicale dell’ensemble barocco “I Bollenti Spiriti” di Lione e ospite regolare di importanti teatri e istituzioni musicali quali: Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, La Fenice di Venezia, Opera di Roma, Festival Donizetti di Bergamo, Opéra de Lyon, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, Bayerische Staatsoper di Monaco, Royal Opera House di Londra, De Nationale Opera di Amsterdam, Bolshoi e Tchaikovsky Concert Hall di Mosca, Staatsoper di Stoccarda, Ravenna Festival, LaVerdi e I Pomeriggi Musicali a Milano, Filarmonica del Teatro Regio di Torino, Festival di Edimburgo, Filarmonica di Varsavia, per citarne alcuni.Tra gli impegni recenti, ricordiamo: Don Giovanni a Lione e Mosca; La Cenerentola a Edimburgo e Roma; Iphigénie en Tauride e Platée a Stoccarda; Così fan tutte e Rigoletto alla Royal Opera House Covent Garden di Londra; Rinaldo di Händel con Il Pomo d’Oro in una tournée europea; i Concerti brandeburghesi di Bach a Lione; Orphée et Euridyce di Gluck/Berlioz a Zurigo; L’Elisir d’amore al Teatro Regio di Torino e a Vienna; Anna Bolena a Ginevra; Messiah a Lione; Enea in Caonia di Hasse a Herne (inciso per CPO) e Astarto di Bononcini a Innsbruck; Pagliacci e Lélio di Berlioz al Teatro Regio di Torino; Die Entführung aus dem Serail e Agrippina a Monaco; Il Barbiere di Siviglia a Roma, Vienna e Bari; La Cenerentola a Vienna; la Sinfonia n. 9 di Mahler con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari. Ha partecipato alla creazione dell'opera-film Gianni Schicchi di Damiano Michieletto come direttore musicale del progetto e direttore d’orchestra.Direttore del progetto “Jugendspodium / Incontri musicali Dresda-Venezia”, insegna alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado ed è autore del “Metodo di violino barocco” edito da Carisch.Musicista poliedrico, collabora spesso con il jazzista Gianluigi Trovesi. È stato nominato ai Grammy Awards per l’album “O Solitude” con Andreas Scholl (Decca).Biglietti in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it .Il Botteghino è aperto il lunedì dalle 10.00 alle 14.00, dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00, la domenica dalle 10.00 alle 13.00.: 0809752810.