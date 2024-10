Halloween: il 28, 29 e 31 ottobre e dall’ 1 al 3 novembre allo Zoosafari è Halloween Party

FASANO - Il parco fasanese si prepara a lasciarvi ancora una volta senza fiato! Come ogni autunno, le foglie ingiallite si lasciano cadere, le ombre si allungano e un oscuro presagio risuona nel cuore di FasanoLandia: sta per tornare Halloween Party, la festa più attesa della stagione degli eventi targata Zoosafari.Se sognate di immergervi in un mondo dove l'orrore e l’intrattenimento si fondono in un'unica, folle esperienza, non potete proprio mancare. Tra zucche, creature inquietanti, ragnatele appiccicose e tombe scoperchiate, ad ogni angolo vi aspetta una sorpresa che vi farà gelare il sangue! Fasanolandia si ammanterà di mistero con scenografie, spettacoli e attività che metteranno alla prova i vostri nervi: un’avventura al cardiopalma per grandi e bambini fra giostre, stand enogastronomici, spettacoli e animazione da urlo!In questa edizione 2024 l'incubo di Resident Evil diventa realtà. Preparatevi a varcare la soglia di Raccoon City ormai in rovina, infestata da creature mostruose e corrotte dal T-Virus. I passi che echeggiano nel buio, gli sguardi che vi seguono nell'ombra. Riuscirete a superare indenni il chilometro di puro terrore che vi separa dalla salvezza o vi farete travolgere dall'apocalisse?Immancabile l’appuntamento con il mistero e il sottile brivido del Magic Horror Show targato Ottavio Belli che, con il suo Nosferatu, terrà tutti sul filo della tensione, rendendo possibile ciò che la mente ritiene impossibile. Uno spettacolo per tutti che farà trattenere il fiato e mettere in discussione le leggi della natura! E solo per i più coraggiosi Non aprite quella porta, un percorso attraverso cinque stanze infernali ispirate ai cult horror. Ogni stanza è un nuovo capitolo di terrore dove le pareti sudano sangue e ogni rumore paralizza i muscoli in una morsa angosciante.Ampia l’offerta anche per i più piccini con Cartoon Monsters, Beetlejuice e Five nights at freddy's, un’invasione di mostriciattoli irriverenti e rumorosi. E poi Haunted house cemetery, il fireshow di Menti Ardenti e tanto altro. E se tutto ciò non bastasse, l’ingresso ad Halloween Party per i bimbi fino a 10 anni, vestiti da mostriciattoli, è gratuito e per tutti gli altri c’è il coupon sconto!Il 26, 27 e 31 ottobre e dall’1 al 3 novembre, allo Zoosafari di Fasano, Halloween Party attende grandi e piccini dalle ore 9,30 fino a sera... per una giornata mostruosamente divertente.Nelle giornate dedicate all’evento sarà possibile comunque visitare lo Zoosafari e in tal caso l’ingresso a Halloween Party sarà incluso nel biglietto. Info e coupon su www.zoosafari.it