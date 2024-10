Tentato assalto bancomat a Bisceglie: banda in fuga a mani vuote

BISCEGLIE - La scorsa notte, intorno alle 3:30, un gruppo di persone ha tentato un assalto al bancomat della filiale della BNL situata in via Piave a Bisceglie, nel nord della provincia di Bari. I malviventi hanno cercato di forzare l'erogatore automatico di banconote utilizzando la tecnica della "marmotta", che prevede l'inserimento di esplosivo all'interno del dispositivo per farlo deflagrare.L'esplosione ha distrutto il bancomat, ma il tentativo di prelevare la cassaforte è fallito. Il gruppo, che aveva agito rapidamente, è stato costretto a fuggire senza bottino a bordo di un SUV di colore scuro.Nonostante l'imponente esplosione, nessuno è rimasto ferito, ma i danni alla filiale della banca sono ingenti. I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del tentato colpo, analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.L'uso della tecnica della "marmotta" per assalti ai bancomat è diventato un metodo sempre più comune tra le bande criminali, ma in questo caso l'operazione non ha portato ai risultati sperati dai ladri.