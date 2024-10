Tragedia nel Canale della Manica: una donna muore cadendo da una nave da crociera

CANALE DELLA MANICA - Una giovane donna è morta dopo essere caduta in mare da una nave da crociera mentre navigava nel Canale della Manica, al largo della Francia nordoccidentale. Un allarme è stato lanciato a bordo della Virtuosa intorno alle 2 di sabato, ora locale, per cercare una donna sui vent'anni a nord delle scogliere di Le Casquet, nel nord-ovest della Francia. Il servizio di ricerca e salvataggio francese ha detto che la donna è stata tirata fuori dal mare da un equipaggio di elicottero.Successivamente i medici la dichiararono morta. Un passeggero della nave ha riferito ai media che l'allarme è suonato tre volte per segnalare che una persona era caduta in mare. La compagnia armatrice della nave si è detta "profondamente addolorata per questo tragico evento e i nostri pensieri sono con la famiglia" della vittima. "Per rispetto della loro privacy non forniremo ulteriori dettagli", ha aggiunto.La nave da crociera Virtuosa, battente bandiera maltese, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è lunga 331 metri e larga 43 metri e può ospitare fino a 6.334 passeggeri e 1.704 membri dell'equipaggio. La nave è stata costruita in Francia nel 2020.Attualmente è ormeggiata al porto di Southampton, dove è arrivata dalla Spagna.