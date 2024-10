The Boppin' Kids, gli alfieri del rock'n roll italiano tornano con un nuovo Ep

The Boppin' Kids, indiscussi alfieri del Rock’n’Roll italiano, sono pronti a fare il loro ritorno con un nuovo EP: “LAST TRAIN TO HELL” in uscita venerdì 11 Ottobre 2024 su tutte le piattaforme digitali (Go Wild Music/ Distr. Universal Music Italia).

Questo attesissimo progetto di inediti che arriva dopo oltre tre decadi dall’ultima uscita discografica, rappresenta un'importante anticipazione dell'album previsto per il 2025 che celebrerà i 40 anni di carriera della band divenuta iconica.

Il power trio (Brando aka Orazio Grillo, The Insane aka Emilio Catera e Mr. Sinister) ha sempre incarnato sin dall’esordio nel 1985 (minorenni), l’energia e il dinamismo tipici della scena Revival rock'n'roll e rockabilly della metà degli anni ‘80.

La band aveva attirato e conquistato moltissimi giovani alternativi di tutta Europa, sia per la musica che per lo stile dell’abbigliamento e delle incredibili acconciature.

Tra la metà degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, i Boppin’ Kids, con il loro sound unico e un live coinvolgente, si sono guadagnati grande visibilità e rispetto da parte di tutti gli appassionati di rockabilly e alternative rock, prima in Italia e poi in tutto il mondo, esibendosi con live infuocati e in moltissimi festival in Europa, Uk, Giappone e Usa.

Il nuovo EP include quattro brani inediti, tutti scritti e prodotti da Brando, tra cui “Last Train to Hell” (primo singolo), “All Alone” e “The Holy Remedy”, oltre ad una personalissima versione di “I Got a Baby”, omaggio agli Shakin’ Pyramids.

Queste tracce promettono di catturare la pura essenza del rockabilly revival anni ‘80, mescolando sapientemente ritmi travolgenti dal sound originale, con rock alternativo (rockabilly, surf, punk rock, roots, ska, new wave) e beat di batteria tipicamente rockabilly.

La band è entusiasta di portare la sua musica in un Tour Europeo nel 2025, con alcune date speciali in Italia per festeggiare i 40 anni dal primo album d’esordio (“Go Wild”) divenuto negli anni un classico del genere.

La forza delle canzoni e l’energia devastante dei loro live show sono ciò che ha reso i Boppin' Kids un fenomeno duraturo nella scena musicale alternativa italiana ed internazionale.

Questa è in assoluto la prima uscita in streaming per la band che finora era sempre rimasta fedele al vinile!