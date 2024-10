Rfi, Polignano a Mare: avviati i lavori per la realizzazione di un cavalcaferrovia

BARI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha avviato i lavori per la realizzazione di un cavalcaferrovia nel Comune di Polignano a Mare (BA) nei pressi di via Giobane e via Berlinguer.Sarà a due campate, con una carreggiata larga sette metri (una corsia per singolo senso di marcia), un marciapiede laterale, una pista ciclabile e impianto di illuminazione.Nell’ambito degli interventi di RFI è prevista anche la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra via Berlinguer e contrada Quintavalle e di una nuova viabilità di collegamento tra Via Giobane e via Da Vinci che consentiranno un miglior deflusso del traffico veicolare.L’investimento da parte di RFI per l’intera opera ammonta a circa 8 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR.L’opera sostitutiva porterà all’eliminazione del passaggio a livello e migliorerà i livelli di affidabilità del traffico stradale e ferroviario.