Tragedia nelle acque delle isole Mentawai: muore trafitta da un pesce spada la surfista e influencer Giulia Manfrini

ISOLE MENTAWAI, INDONESIA - Giulia Manfrini, 36 anni, agente di viaggio e influencer molto conosciuta nel mondo del surf italiano, è morta tragicamente mentre si allenava nelle acque dell'Oceano Pacifico, al largo delle isole Mentawai in Indonesia. Originaria del Piemonte, Manfrini si trovava sulla sua tavola da surf quando un pesce spada è improvvisamente saltato fuori dall'acqua, colpendola mortalmente al petto.Secondo la ricostruzione delle autorità indonesiane, l'animale marino avrebbe colpito in pieno la surfista, trafiggendola nella parte superiore sinistra del torace con un taglio profondo circa cinque centimetri. Nonostante abbia tentato di chiedere aiuto agitando le mani, Giulia è caduta in acqua gravemente ferita. Due turisti, accorsi per primi, sono riusciti a riportarla a riva, ma i soccorsi si sono rivelati inutili.Trasportata d'urgenza al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, Manfrini è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. L'incidente è stato ufficializzato da Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai, una meta rinomata per i surfisti di tutto il mondo.La tragica scomparsa di Giulia Manfrini ha sconvolto la comunità di appassionati di surf, che la conoscevano per il suo amore per il mare e la sua vita condivisa sui social, e lascia un grande vuoto nel cuore di chi la seguiva con affetto.