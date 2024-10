L’Italia delle Regioni: al via a Bari al III Festival delle Regioni e delle Province autonome

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina ha fatto un sopralluogo nell’area del Villaggio delle Regioni, a Bari in piazza del Ferrarese, che aprirà questa sera alle 18 in occasione del Festival delle Regioni, che domani sarà inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.“Con questo evento – ha detto Emiliano- come recita lo slogan “Vicine vicine”accorciamo le distanze e consentiamo ai cittadini di sapere quello che fanno le Regioni. Le Regioni si occupano di molte cose oltre alla sanità, ad esempio, sosteniamo l’attività dei Comuni, le attività culturali, la promozione turistica, l’acqua, l’energia, i trasporti, la definizione dell’organizzazione scolastica, e hanno fatto fare un salto di qualità notevolissimo al Paese in tutti i settori.La concorrenza cooperativa tra le regioni quindi funziona, anche perché tutte le decisioni più importanti le prendiamo all'unanimità, a prescindere dall’espressione politica che rappresentiamo. Le Regioni alla fine riescono sempre a mettersi d'accordo e a costruire, nel limite delle finanze che i governi vari ci assegnano, il meglio possibile.Quindi volevo cogliere l'occasione per invitare tutti i baresi e i pugliesi a partecipare al Festival: a vedere, a informarsi e devo dire anche a divertirsi perché ci sono momenti legati al cibo, alla musica, al divertimento, insieme anche a dibattiti interessantissimi.Basta andare sul sito della Conferenza delle Regioni per poter scegliere il dibattito o l’evento che maggiormente interessa. Ovviamente siamo felicissimi della presenza domani del presidente Mattarella, che è il nostro punto di riferimento.”Qui il programma completo del Festival: https://www.regioni.it/materie/italiadelleregioni2024/programma_evento/