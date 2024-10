Tragedia a Putignano: muore 35enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli

PUTIGNANO - Un dramma si è consumato a Putignano, dove un uomo di 35 anni è deceduto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli. L’uomo era stato soccorso da un’ambulanza del 118, ma sin dal primo intervento le sue condizioni sono apparse critiche.Secondo le prime informazioni, il 35enne sarebbe stato vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in campagna. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma alcuni residenti del paese hanno diffuso voci che ipotizzano un pestaggio come causa delle ferite riportate dall'uomo. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali su questa versione dei fatti.Le ferite subite dalla vittima sono molteplici e gravi, ma le autorità non escludono alcuna ipotesi. Per fare luce su quanto accaduto, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che dovrà stabilire con certezza le cause della morte e chiarire le dinamiche dell'incidente.La comunità di Putignano è scossa dall'accaduto, mentre si attendono sviluppi da parte delle autorità per comprendere se si sia trattato davvero di un incidente o se ci sia dietro altro.