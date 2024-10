L'Università di Bari celebra il 30° anniversario del Master Internazionale Erasmus Mundus in Economia della globalizzazione e integrazione europea (EGEI)

BARI – L'Università di Bari Aldo Moro festeggia i 30 anni del Master Internazionale Erasmus Mundus in Economia della globalizzazione e integrazione europea (EGEI), l'unico programma Erasmus Mundus coordinato da un ateneo del Mezzogiorno e tra i pochi in Italia a rilasciare un titolo congiunto con valore legale in diversi paesi. La celebrazione si terrà venerdì 18 ottobre, con la consegna dei diplomi della classe del 2024 presso l'Aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo, alle ore 15:00.Il Master EGEI è un programma biennale, interamente in lingua inglese, che si distingue per la sua eccellenza accademica riconosciuta dall’Unione Europea e per la sua capacità di formare laureati esperti nelle dinamiche della globalizzazione e dell'integrazione economica. Gli studenti provengono da oltre 20 paesi, tra cui Cina, Brasile, Etiopia e Italia."Il Master EGEI forma professionisti capaci di affrontare le sfide della globalizzazione, un'esigenza particolarmente rilevante in questo contesto di crescenti tensioni geopolitiche," ha dichiarato il prof. Nicola Daniele Coniglio, direttore del programma. Il consorzio che gestisce il master comprende otto università europee ed extra-UE, tra cui l'Università di Bari, l'Università di Gand (Belgio), e la Xiamen University (Cina).Durante la cerimonia, saranno presenti numerosi alumni che ora occupano ruoli di prestigio in istituzioni come la Commissione Europea, la Banca Mondiale e la Banca Centrale Europea.Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale del programma www.master-egei.eu