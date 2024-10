Taranto: cittadino straniero accerchiato e malmenato dalla folla in via Oberdan

TARANTO - Un grave episodio di violenza si è verificato a Taranto, dove un uomo di origine straniera è stato accerchiato e malmenato da un gruppo di persone. Il fatto è avvenuto all'angolo tra via Oberdan e via Monfalcone, scatenando momenti di alta tensione.Secondo quanto si è appreso, l’uomo sarebbe stato accusato da alcuni passanti di aver tentato di molestare o aggredire una ragazzina. Tuttavia, le circostanze precise dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento, con diverse versioni dei fatti al vaglio degli inquirenti. Alcuni testimoni, infatti, avrebbero fornito racconti contrastanti sull'episodio, il che ha portato le autorità ad approfondire le indagini.Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della Polizia, che hanno sottratto l’uomo al linciaggio della folla, visibilmente inferocita, e lo hanno condotto in caserma per garantire la sua sicurezza e avviare le procedure del caso.Il pubblico ministero di turno sta ora seguendo la vicenda, cercando di fare chiarezza su quanto realmente accaduto. Nel frattempo, il caso ha suscitato grande clamore sui social: qualcuno ha ripreso l'intera scena con un telefonino e ha pubblicato il video su una pagina locale, dove il post è rapidamente diventato virale, attirando centinaia di commenti e condivisioni.La comunità è scossa dall’accaduto, e si attendono ulteriori dettagli da parte delle autorità per chiarire le responsabilità e le dinamiche di questo episodio di violenza.