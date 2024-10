Tragedia sfiorata al porto di Molfetta: scontro tra motopescherecci

MOLFETTA - Nella notte scorsa, una tragedia è stata sfiorata al porto di Molfetta, dove due motopescherecci della locale marineria si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire. L'incidente ha coinvolto due imbarcazioni, ma la peggio l’ha avuta quella più piccola, che è affondata su un fondale di circa 35 metri.

Dinamica dell'incidente

Le cause precise dello scontro tra i motopescherecci sono al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni, il motopeschereccio più piccolo non ha resistito all'impatto, subendo danni significativi e affondando rapidamente. La prontezza di reazione dell’altro motopeschereccio ha permesso di salvare i due membri dell'equipaggio in tempo.

Soccorsi e condizioni dei feriti

Immediatamente dopo l'incidente, i soccorsi sono stati attivati. I due marinai sono stati recuperati e condotti in porto, dove sono stati assistiti dal personale del 118. Fortunatamente, i due hanno riportato solo lievi contusioni e non hanno necessitato di ulteriori cure mediche.

Controlli ambientali

All’alba, le autorità locali hanno avviato controlli per escludere la presenza di inquinamenti nel mare circostante a causa dell’incidente. Si temeva che il naufragio potesse avere conseguenze sull'ambiente marino, ma al momento non sono state segnalate anomalie.