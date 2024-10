Tragico incidente nel Foggiano: 84enne perde la vita in scontro frontale sulla provinciale

LUCERA - Tragedia nel Foggiano, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Lucera-Biccari. La vettura guidata dall'anziano si è scontrata frontalmente con un SUV. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l'intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone, e sul posto è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che l'uomo possa aver perso il controllo dell'auto a causa di un malore improvviso, che potrebbe aver contribuito alla tragica fatalità.