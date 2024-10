Ostuni, durante il convegno 'Ambiente e Futuro: Strategie Sostenibili per un Pianeta in Equilibrio' svolto presso la sede di Pulikamin presentato il nuovo brevetto 'Protech System'

L’innovativo sistema "Protech System", certificato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, è in grado di garantire una pulizia completa dei camini senza emissione di polveri e con la massima sicurezza contro il rischio di incendi.





OSTUNI (BR) - Pulikamin, azienda leader nel settore della manutenzione dei camini, nata nel 1990, ha presentato il suo rivoluzionario brevetto "Protech System" durante un partecipato convegno su "Ambiente e Futuro: Strategie Sostenibili per un Pianeta in Equilibrio" presso la sua sede di Ostuni, dove si è parlato di soluzioni innovative e collaborazioni globali per affrontare le sfide ecologiche del XXI secolo.





Grazie a questa tecnologia, Pulikamin si distingue come l’unica azienda in Italia a offrire un sistema brevettato di pulizia, riaffermando la sua eccellenza nel panorama nazionale.





L’innovativo sistema "Protech System", certificato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, è in grado di garantire una pulizia completa dei camini senza emissione di polveri e con la massima sicurezza contro il rischio di incendi.





Il "Protech System" ha superato rigorosi test, garantendo risultati superiori e senza emissioni di polveri, un elemento che migliora notevolmente la qualità dell'aria e la sicurezza domestica durante la pulizia.





Durante l’evento, il fondatore Vincenzo Santoro ha sottolineato come «Con questa tecnologia unica e brevettata, l’azienda conferma la sua posizione di eccellenza e rappresenta un esempio di come l’innovazione possa far crescere il tessuto imprenditoriale locale».





Ha spiegato: «Il nostro obiettivo è l’innovazione continua, come dimostrato dal successo di questo brevetto. Pulikamin continuerà a introdurre novità che definiscono nuovi standard nel settore».





Ha concluso facendo presente che «l’integrazione di antichi mestieri con moderne tecnologie sia il principio guida dell’azienda, che opera con 16 operatori qualificati nelle province di Brindisi, Bari e Taranto».